Jelentősen emelkedett a nemzetiségek támogatása

Mintegy hatszorosára emelte a kormány az elmúlt tíz évben a magyarországi nemzetiségek támogatását, ezen belül az őket érintő egyházi célokra is biztosít forrást – mondta a Magyar Nemzet szombati számában Soltész Miklós.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása a népszámláláskor adott válaszok alapján meghatározható létszámuk arányában történik, de kulturális, köznevelési kezdeményezéseiket, sőt anyanyelvi táboraikat és egyházi kéréseiket is támogatja a kormány.

Soltész Miklós kifejtette: a nemzetiségek esetében a vallási, egyházi kötődés nagyobb arányú, mint az országos átlag, ez a határon túli magyarok esetében is így van. Ahol jobban megtartják a hitüket a kisebbségben élők, jobban meg is tudnak maradni.

Ezért is támogatják kiemelten a 13 hazai őshonos nemzetiség egyházi törekvéseit – jelezte.

Hasonlónak nevezte a helyzetet a határon túli magyarok esetében. Pénzt adtak a temesvári milleniumi katolikus templomra is, amelyet mintegy hetven százalékban románok látogatnak. Soltész Miklós megfogalmazása szerint kiemelkedően támogató a nemzetiségpolitikánk, ezért teszünk gesztusokat, amikor lehetőség van rá.