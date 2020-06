LinkedIn-en keresztül támadó hekkereket lepleztek le

Álláshirdetésnek álcázott adathalász támadásokat lepleztek le az ESET kutatói, melyek vélhetően az észak- koreai illetőségű Lazarus csoporthoz köthetők – olvasható az informatikai cég közleményében.

A csoport elsődleges célja

a főként európai légvédelmi és katonai szervezetek hálózataiba való bejutás és ipari kémkedés volt, melyhez egyedi, többlépcsős rosszindulatú programokat használtak.

Az In(ter)ception nevű kiberkémkedési akcióban

a támadók állásajánlat ígéretével keresték meg a kiszemelt célpontokat a LinkedIn közösségi oldalon keresztül, olyan neves cégek HR-eseinek adva ki magukat, mint például a General Dynamics vagy a Collins Aerospace.

Leveleikhez egy átlagosnak tűnő PDF fájlt is csatoltak, melyet megnyitva egy kártevő kód települt észrevétlenül a címzettek számítógépére. Több jel is arra utal, hogy a támadások az 2009 óta ismert, észak-koreai Lazarushoz köthetők. A társaság neve a Sony 2014-es meghekkelésével, és a WannaCry zsarolóvírus 2017-es kirobbanásával is összefüggésbe hozható.

Jean-Ian Boutin, az ESET fenyegetéskutatási vezetője szerint két módszert is alkalmaztak. A kártevő fájlokat vagy közvetlenül a LinkedIn levelezőjén keresztül vagy egy OneDrive linket tartalmazó e-mailben küldték el. A másik módszerre gondosan felkészültek a hekkerek, hiszen a LinkedIn profiljukkal azonos e-mailfiókot is létrehoztak a látszat kedvéért.