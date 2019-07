Ma ünnepli születésnapját „Amerika réme”

O. J. Simpson neve sokaknak nem a fényes sportkarrierje, illetve színészi teljesítménye miatt csenghet ismerősen. Sokkal inkább a Los Angelesben, volt felesége és annak barátja ellen elkövetett kettős gyilkosság, valamint az azt követő per – amelyben a férfi vádlottként vett részt – ugrik be vele kapcsolatban.

Kedden, azaz július 9-én ünnepli hetvenkettedik születésnapját O. J. Simpson, korábbi profi amerikai futball játékos, filmszínész. A férfi nem mesés pályafutásával vonult be a történelembe, hanem azzal, hogy állítólag 1994. június 12-én brutálisan megölte feleségét és annak barátját. Az ügy hatalmas port kavart, az amerikai közvélemény és a média rögtön ráugrott a történetre, Simpson ellen később több eljárás is indult. Ügyvédeinek azonban a gyilkosság kapcsán sikerült tisztára mosniuk, a férfit azonban később nem kerülte el a végzete.

Juice, a sokat ígérő sztárfutballista

O. J. Simpson a hetvenes évek amerikai futballjának egyik legjobb futójátékosa volt. A Juice becenévre hallgató játékos (ezt a futóstílusa után kapta) először az egyetemen brillírozott, majd később az National Football League (NFL) profi játékosává vált. Utóbbit nem volt túl nehéz elérnie, miután 1969-ben elsőként választották ki a drafton (újonc játékosok börzéje), így a Buffalo Bills csapatához került. Ekkor azonban még középszerű játékot mutatott, edzője folyamatosan kickoff és punt return poszton játszatta, ami azonban a játékost nem elégítette ki. Simpson ráadásul egy visszahordásnál súlyosan megsérült, karrierje majdnem ketté is tört.

Karrierjében a felépülése utáni időszak hozott jelentős változást: egy edzőváltás után már futójátékosként játszatták, amitől éljátékossá is vált. Simpson 1973-ban felülmúlva az NFL minden addigi rekordját, több mint 2 ezer yardot futott. A játékos pályafutása során az alapszakaszban 11 236 yardot és 61 touchdownt ért el, és a mai napig is tart egy hivatalos rekordot.

Nem csoda, hogy karrierje során számos elismerést nyert el, például 1985-ben ő lett az első Heisman-trófea nyertes, akit beválasztottak a Pro Football Hall of Fame-be, vagyis a hírességek csarnokába.

1973-ban és két évre rá a NFL legjobb játékosának választották, hat alkalommal pedig a Pro Bowl-on játszhatott. O. J.. Simpson 1983-ban tagja lett a College Football Hall of Fame-nek is.

O. J. színészként is szerencsét próbált

Simpson színészként nem futott be akkora karriert, mint sportolóként, de azért jó pár filmben szerepelt. A nagyközönség láthatta a Csupasz pisztoly filmsorozat több részében, a Cold heartban, a Földi űrutazásban, emellett szerepet vállalt az „A Cassandra-átjáró” című filmben, de feltűnt a Pokoli toronyban is. Az ex-sportoló a Csupasz pisztoly filmtrilógia révén egyébként Amerika határain túl is ismertté vált.

A végzetes este

Nicole Brown és O. J. Simpson 1985. február 2-án kötött házasságot, öt évvel a férfi visszavonulása után. A nászból két gyermekük született, Sydney Brooke Simpson és Justin Ryan Simpson. Kapcsolatuk hét évig tartott, amely alatt Simpson többször is bántalmazta a nőt. Nicole Brown végül 1992. február 25-én már el is akart válni a férfitól, ehhez be is adta a válókeresetet. A frigy felbontása sikeresen lezajlott, Simpson mégsem hagyta békén a nőt, válásuk után folyamatosan zaklatta őt.

Végül aztán 1994. június 13-án elérkezett a végzetes este, ami kegyetlenül rányomta bélyegét O. J. Simpson életére és megítélésére.

Az új életet kezdő Nicole Brownt és újdonsült szerelmét, Ronald Goldmant holtan találták a nő Bundy Drive-i lakása előtt Los Angelesben. A nőt többszöri késszúrással valósággal kivégezték: elsősorban a fejét és a nyakát érték a késszúrások, de a kezén is voltak vágásnyomok. Ebből arra lehet következtetni, hogy Brown védekezni próbált, de támadója sokkal erősebbnek bizonyult. A nő nyakát ért vágás ráadásul olyan mély volt, hogy a gégéje is láthatóvá vált, azaz valósággal lefejezték.

A nő és Goldman holtteste körülbelül két órát feküdt vérbe fagyva, mielőtt megtalálták őket. A helyszínre érkező két rendőr egyike, Robert Riske több bizonyíték mellett egy véres kesztyűt is talált a helyszínen. Simpsonból viszonylag hamar gyanúsított lett, főleg azután, hogy a rendőrök egy nappal a gyilkosság után az ex-sportoló Rockingham-i birtokára mentek, hogy értesítsék őt volt felesége haláláról, de nem találták ott. A ház mögötti területen találtak viszont egy fehér Ford Broncót, ami kívül és belül is tele volt vérnyomokkal. Mark Fuhrman nyomozó ezután házkutatási parancs nélkül átmászott a ház kerítésén és beeresztette három társát is a házba – később a nyomozók döntését sokan bírálták, de ők azzal magyarázták tettüket, hogy rendkívülinek ítélték a helyzetet és féltek, hogy Simpsonnak is baja esett.

Fuhrman nyomozó ezután körbejárta a házat, amikor is rátalált egy második véres kesztyűre.

Erről bebizonyosodott, hogy a Robert Riske által korábban a tetthelyen talált kesztyű párja, a későbbi tesztekből ráadásul kiderült, hogy az azon található vér a két áldozaté, és O. J. Simpson DNS-ét is megtalálták rajta. Ezen bizonyítékok alapján letartóztatási parancsot adtak ki a férfi ellen.

Ekkor azonban az ex-sportoló Chicagóban tartózkodott, miután a gyilkosság estéjén egy limuzint rendelt magának és repülőre ült, hogy elutazzon.

Allan Park, a limuzin sofőrje később elmondta, hogy a gyilkosság idején Simpson háza előtt várakozott, ám hiába csengetett és hívta őt telefonon, a férfi egyáltalán nem válaszolt neki. O. J. később azzal védte magát, hogy elaludt.

Arra azonban nem számított, hogy a limuzin sofőrje látta őt, vagy egy hozzá hasonló férfit beosonni a ház oldalsó ajtaján, Simpson pedig csak ezután felelt a telefonhívásra.

Kevesen fogadtak Simpson ártatlanságára

A volt amerikai futball játékost ezután nem sokkal el is fogták, ekkor zajlott le a történelem talán leglassabb autós üldözése, amit több millióan követtek nyomon csak Amerikában. A több, mint ötven percig tartó hajszát több televíziós stáb is élőben közvetítette, ezen a videón több csatorna felvételei láthatók:

Simpsont hamar bíróság elé állították, miután ugyan a nyomozók nem találták meg a gyilkos fegyvert, és szemtanú sem jelentkezett, aki látta volna a gyilkosságot, a vád viszont elég erősnek tartotta a bizonyítékokat. A DNS-vizsgálatok adatai szerintük szinte minden kétséget kizártak O. J. ártatlanságát illetően. A vizsgálatok ugyanis megerősítették, hogy Simpson vérnyomokat hagyott Brown háza körül, illetve saját Rockingham Drive-i otthonának kocsifeljárójánál is vércseppeket véltek felfedezni, melyek egyértelműen Simpsontól származtak.

A sajtónyilvános per 1994. november 9-én vette kezdetét, az ítéletre viszont még egy évet sem kellett várni.

A tárgyalás során a vádlók minden apró részletre próbáltak kitérni, amit azonban O. J. sztárügyvédei (F. Lee Bailey, Robert Kardashian, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, Johnnie Cochran, Gerald Uelmen, Carl E. Douglas és Shawn Holley, Barry Scheck és Peter Neufeld), ismertebb nevükön a Dream Team, sikerrel hárítottak el. Ennek köszönhetően az esküdtszék O. J. Simpsont nem találta bűnösnek és fel is mentették minden vád alól.

Az áldozatok hozzátartozói újabb pert indítottak

Ron Goldman szülei nem nyugodtak bele Simpson felmentésébe, így polgári pert indítottak az ex-sportoló ellen szándékos vagy gondatlan emberölés vádjával. Ezzel párhuzamosan Brown édesapja szintén beperelte a férfit. A tárgyalás összesen négy hónapig zajlott Santa Monicában, de erre tárgyalásra már nem engedték be a sajtót. A Goldman-családot Daniel Petrocelli képviselte, míg Simpsont Bob Baker ügyvéd. (Baker felbérelése mintegy 1 millió dollárjába került Simpsonnak, melyet biztosításából állt.)

A tárgyaláson felkérték Simpsont, hogy tanúskodjon a saját nevében, valamint bemutattak egy 1993-as sporteseményen készült fotót, melyen Simpson látható, amint Bruno Magli cipőt visel. Utóbbinak az volt az oka, hogy a nyomozók korábban kiderítették, hogy Goldman és Brown gyilkosa egy Bruno Magli márkájú darabot viselt a gyilkosságokkor. A képet bizonyítékként is felhasználták az ex-sportoló ellen, annak ellenére, hogy a férfi korábban visszautasította a felvetést, hogy valaha is volt ilyen cipője.

Simpsont felelősnek találták a gyilkosságokban, így az esküdtszék a polgári perben 12,6 millió dollárt ítélt meg Brown és Simpson gyerekeinek, mint édesanyjuk örököseinek. Az áldozatok családjai összesen 33,5 millió dolláros kártérítést kaptak.

Simpson nem kerülhette el a sorsát

O. J. Simpsont ugyan emberölésért nem ültették le hosszú évekre, 2001-től kezdődően mégis többször meggyűlt a baja a törvénnyel. Az évezred elején az FBI házkutatást is tartott nála, mely során drogokat és pénzmosásra utaló jeleket kerestek. Emellett motorcsónakos gyorshajtása is volt, valamint az egykori sportoló lopta a kábeltévét is.

2007-ben végül fegyveres rablásért ítélték el, miután több, fegyverrel felszerelkezett társával együtt megpróbálta visszaszerezni az állítólag tőle ellopott sportereklyéit.

Ezt meglehetősen erőszakosan vitték véghez, Las Vegas-i akciójuk ugyanis egy szolid emberrablásba torkollott.

O. J.-t ezért letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de 2008 elején vizsgálati fogságba került. Ezután fegyveres rablás és emberrablás vádjában bűnösnek találták, amiért 2008. decemberében összesen 33 év börtönbüntetésre ítélték. A pénzügyileg csődbe ment Simpsont végül 2017. október 1-jén, jó magaviseletéért szabadon engedték.