Nem volt maszk a kétéves kislányon, leparancsolták a magyar házaspárt a repülőgépről

Egy coloradói anya arról számolt be a Twitteren, hogy családjával együtt letessékelték őket a United Airlines egyik járatáról, mert a kétéves kislányuk nem akart a gépen maszkot viselni – írta a Fox News.

– mondta el az amerikai hírcsatornának Orbán Eliz, akinek a története gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Az Index szemléje szerint a magyar származású házaspár arról is beszámolt, hogy a személyzet már a beszálláskor is udvariatlan volt velük, mert a gyereken nem volt maszk.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020