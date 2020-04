Németország nem épít a nyájimmunitásra

Nem lehet a nyájimmunitás kialakulására építeni az új típusú koronavírus elleni védekezést, a megoldást csak a védőoltás hozhatja el – hangsúlyozta a német kancelláriaminiszter egy vasárnap ismertetett nyilatkozatában.

Helge Braun elmondta, hogy

egy járvány akkor ér véget, amikor az adott közösség tagjainak 60-70 százaléka átesik a fertőzésen, és így védettséget szerez a vírussal szemben, ami megvédi a fennmaradó 30-40 százalékot is. Ezt nevezik a tudósok nyájimmunitásnak.

Ennek elérésére nem lehet alapozni az új koronavírus elleni stratégiát.

– fejtette ki a miniszter.

Ezért a fertőzések megakadályozására kell törekedni, és be kell várni a vírus elleni védettséget biztosító oltás kifejlesztését. Ez a német kormány stratégiája – mondta a miniszter.

A járványlassító intézkedések hétfőn kezdődő fokozatos feloldásáról elmondta, hogy a vírus reprodukciós rátájának (R0) alakulása alapján lehet majd megítélni, hogy jó úton jár-e Németország. A korlátozások további lazításához stabilizálódnia kell a napi új igazolt fertőzések számának, ami 1,0-ás R0 értéknek felel meg. Ez azt jelenti, hogy minden fertőzött legfeljebb egy további embernek adja át a vírust.

– mondta a kancellár, Angela Merkel legfőbb bizalmasaiként számon tartott 47 éves kereszténydemokrata (CDU) politikus, aki végzettségét tekintve orvos, és 2001-től 2009-ig a giesseni egyetemi klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének tudományos munkatársaként dolgozott.

Helge Braun kiemelte, hogy Németországnak nagyon komolyan kell vennie a Dél-Koreában alkalmazott stratégiát, amelynek célja a vírus lehető legteljesebb visszaszorítása a terjedését gátló intézkedésekkel, majd a visszatérés a mindennapi élet rendjéhez. Németország azonban fekvése és gazdasági szerkezete révén nem tud, és nem is akar annyira bezárkózni, mint Dél-Korea.

Akármennyire is szorítjuk vissza a vírust, külföldről mindig újra bejön majd, ezért továbbra is be kell tartani a tisztasági előírásokat és a társas távolságtartás szabályát, hogy alacsony maradjon a napi új fertőzések száma.