Orbán Viktor: napokon belül döntenek a kijárási korlátozás jövőjéről

A vírust az ember fel akarja számolni, de mivel még nincs vakcina, marad a lassítás

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Kossuth Rádióban.

A Mandiner szemléje szerint az operatív törzs ülésén először mindig az aktuális jelentéseket hallgatják meg. Így szóba kerülnek az egészségügyi és határkérdések, valamint a felkészülés arra a helyzetre, amikor sokan betegednek meg – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenkinek köszönetet mondott, akik harcolnak a járvánnyal. Mindenki tisztességesen teszi a dolgát az egészségügyi dolgozóktól a fuvarozókig – tette hozzá a miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszélt, hogy

szerdán dönthet a kormány a kijárási korlátozás jövőjéről. Húsvétkor elmélyültebb gondolkozásra lesz lehetőség, és lesz gondolkodni valónk a jövőnkről. A fő kérdés, meddig kell vállalni ezeket a korlátokat?

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kommunizmusban tudták, hogy előbb-utóbb kiszorítják az oroszokat, csak azt nem, addig, mi lesz. Most is ez a helyzet, mert

csak másfél év múlva lesz vakcina, és a kérdés, hogyan lehet addig berendezni az életünket

– mondta a kormányfő.

Szombaton a kormány járványügyi akciótervet fog bejelenteni, érkezik egy „járványügyi alap” és egy „500 ezer forintos segítség” is

– mondta. Az Infostart szemléje szerint eredetileg csütörtökre várt kormányinfót szombatra halasztották. A munkahelyek megtartásáról elmondta, ezt a válságot „kaptuk a nyakunkba”, de „mi nem védekezni akarunk, hanem támadni”. A célok nem változtak, csak „máshogyan kell őket elérni”, de a segély alapú gazdasághoz nem fog Magyarország visszatérni.