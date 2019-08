Őszre feláll a kutatóintézeteket irányító hálózat

Néhány héten belül összeül az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) irányító testülete – írja a Magyar Hírlap. A lap úgy tudja, hogy a kormánytól és az MTA-tól is függetlenül működő szervezet székhelyének kiválasztása is éppen most zajlik.

Maróth Miklós akadémikus a Magyar Hírlapnak azt mondta, a testületnek gyorsan fel kell állnia, saját hellyel, minimális apparátussal, ami az Akadémiától származik majd.

Azt ígérte, az új intézmény működésének mihamarább formát adnak, a bürokráciát pedig nemzetközi mintára csökkentik. A lap információi szerint ebbe a folyamatba a nemzetközi tudományos élet szereplőit is bevonnák, olyanokat is, akik eleinte tiltakoztak az átalakítás ellen.

A menetrend szerint az ELKH szeptember elsejéig veszi át az Akadémiától a kutatóintézet-hálózatot, a folyamatra részletes akciótervet dolgoztak ki, amelynek egyik első lépéseként átvilágítják a kutatóintézetek eddigi működését. Bár hasonló vizsgálat korábban is született, a jogalkotói szándék szerint ez a mostani kifejezetten a működésre vonatkozik.