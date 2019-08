Sötétségbe borult Anglia egy része

Áram nélkül maradtak London és Délkelet-Anglia kiterjedt területei péntek este – közölte a helyi áramszolgáltató, amely szerint az áramszünetet a National Grid energiaelosztó hálózatban bekövetkezett meghibásodás okozhatta. Az áramellátást később helyreállították

Az áramkimaradás Londonban fennakadásokat okozott a városi közlekedésben, illetve az országban több helyütt késéseket okozott a vasúti közlekedésben is.

London's blackout followed a drop in wind and natural-gas generation levels https://t.co/jIxATYzQFj

— Bloomberg (@business) August 9, 2019