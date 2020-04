Több mint 600 milliárd forintot fordított a kormány védekezésre

Meghalt 12 krónikus beteg, akik – egy 41 éves férfi kivételével – mind idősek voltak, és 60-nal, 2443-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon.

Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koronavírus betegségbem elhunyt 41 éves férfinak emésztőrendszeri betegsége és egy baktérium által okozott vérmérgezés is súlyosbította az állapotát. Ezekkel, valamint a koronavírus fertőzéssel szervete már nem tudott megküzdeni.

A járvány alatt is rendben zajlik a kötelező védőoltások beadása. Aláhúzta, a magyar védőoltási rendszer kivételes az egész világon. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben 99,8 százalékos átoltottság van. Ezen felül a magyar kormány a HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást is biztosítja. Megjegyezte, bíznak benne, hogy a kutatók az új koronavírussal szemben is kifejlesztik a védőoltást.

Az RTL Klub kérdésére, hogy hány maszk került kereskedelmi forgamolmba az érkezett szállítmányokból, a tiszti főorvos úgy válaszolt, hogy a maszkokat elsősorban azok kapják, akiknek feltétlenül kell a védekezéshez:

szociális dolgozók,

egészségügyi,

rendvédelmi dolgozók.

Sima otthoni használatra elég a házi készítésű maszk is a tisztifőorvos szerint.

Izer Norbert beszélt a szochó csökkentéséről, ami nyáron lép életbe és az Ekho-s adózást is érinti.

Több mint 600 milliárd forintot költöttek a védekezésre, gazdasági akciókra 300 milliárdot.

Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek – hangsúlyozta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormány korábbi döntése értelmében május 3-ig maradnak érvényben a kijárási korlátozások.

Az új szabályokról a kormány rendeletben fog dönteni, addig azonban a jelenlegi szabályoknak megfelelően csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat.

Az élet újraindítása, a korlátozó intézkedések feloldása csak fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehetséges majd.

A települési önkormányzatok erre a hétvégére is meghatározhatnak szigorúbb szabályokat – tette hozzá.