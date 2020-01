Többen meghaltak a bagdadi tüntetéseken

Két tüntető életét vesztette és huszonöten megsérültek a pénteki tüntetéseken Bagdadban a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban – közölték az iraki rendőrségi és egészségügyi források.

A rendőrség éles lőszert és könnygázt vetett be a tüntetők oszlatására a Mohammed al-Kászim sugárúton a kora esti órákban.

A nap folyamán egy másik megmozduláson tüntetők tízezrei özönlettek Bagdad belvárosába Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok felhívására, hogy az amerikai csapatkivonást követeljék. A kezdeti aggályok ellenére ez a tiltakozás békés maradt, amiben nagy szerepet játszott, hogy messze tartották az amerikai nagykövetségtől.

