Többen meghaltak egy Chicago melletti lövöldözésben

Az NBC televízió késő esti híradójának értesülései szerint az elkövetőt a lövöldözés reggelén elbocsátották a munkahelyéről, feltehetően ez motiválta tettét.

Az első jelentések még arról szóltak, hogy a lövöldöző férfit a rendőrök elfogták. Kristen Ziman azonban közölte, hogy a tettest a rendőrséggel vívott tűzharcban agyonlőtték. Az elkövetőt Gary Martinként azonosítottak.

A rendőrfőnöknő elmondta: Gary Martin 45 éves, és annak a gyárnak a dolgozója volt, amely mellett lövöldözni kezdett. Tettének okára egyelőre nincs magyarázat, de a nyomozás már megindult – tette hozzá.

A sajtókonferencián kiderült: az első dördülések utáni percekben kivonuló rendőrök közül öten megsebesültek, őket kórházban ápolják, egy hatodik rendőrt pedig könnyebb térdsérüléssel elláttak és már haza is engedtek. A sebesültek számáról Ziman rendőrfőnök nem adott tájékoztatást. Megerősítette a korábbi információkat, amelyek szerint valamennyiük állapota stabil.

A sajtókonferencián megjelent J.B. Pritzker Illinois állam demokrata párti kormányzója és Richard Irvin polgármester is.

– hangsúlyozta rövid beszédében a város elöljárója, hozzátéve, hogy „a társadalom ezt nem engedheti meg”.

Donald Trump elnök – akit Sarah Huckabee Sanders szóvivő korábbi bejelentése szerint azonnal tájékoztattak a történtekről – Twitter-bejegyzésben fejezte ki együttérzését az áldozatoknak és családtagjaiknak.

– írta az elnök és egyúttal megköszönte a rendőrök áldozatos munkáját is.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!

