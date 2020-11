További szigorításokat tervez a kormány

További szigorításokról dönt a koronavírus-járvány miatt eheti ülésén a kormány – jelentette be Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió Aréna című műsorában. Tájékoztatása szerint várható döntések az emberek és az intézmények mindennapjait is érintik majd.

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek. Hozzátette, hogy az egyetemek maguk dönthetnek a távoktatás bevezetéséről. Gulyás Gergely elmondta, hogy a sportrendezvényeken a maszkviselést szabályit is tárgyalják. Úgy fogalmazott, hogy ha tömeges a jogsértés, akkor be kell zárni a stadiont.