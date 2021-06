Továbbra is lehetséges a megegyezés Irán és az Egyesült Államok között

Komoly nézetkülönbségek tisztázására van szükség az Egyesült Államok és Irán között ahhoz, hogy vissza lehessen térni a 2015-ös atomalkuhoz, de a megegyezés továbbra is lehetséges – mondta csütörtökön az amerikai külügyminisztérium egy neve elhallgatását kérő, magas rangú tisztségviselője a legutóbbi tárgyalási forduló befejezését követően.

A telefonos sajtótájékoztatón a külügyi tisztviselő cáfolta, hogy az Egyesült Államok beleegyezett konkrét szankciók feloldásába, a perzsa ország olaj- és hajózási ágazatával szemben.

– mondta.

A tárgyalások arról, hogy a két ország visszatérjen a a 2015-ös, hathatalmi megállapodáshoz – melynek keretében a közel-keleti ország korlátozza atomprogramját az ellene elrendelt nemzetközi szankciók fokozatos csökkentése, illetve feloldása fejében – április elején kezdődtek Bécsben.

Az atomalkut 2018-ban mondta fel egyoldalúan Donald Trump, aki szerint Irán nem tartotta magát a megállapodásban foglalt kötelezettségeihez. Ezért Trump a a megállapodás értelmében eltörölt szankciókat is visszaállította, amire válaszul az iszlám köztársaság is korlátozta az atomalkuból fakadó egyes kötelezettségei teljesítését.

A perzsa ország legutóbb korlátozta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ellenőreinek tevékenységét létesítményeiben. Teheránnal szemben régóta él a gyanú, hogy atomfegyvert fejleszt, ám Irán szerint orvosi célokból dúsítanak uránt.

A NAÜ május végi adatai szerint Irán több mint 3200 kilogramm – különböző tisztasági fokú – uránnal rendelkezik, ami 16-szorosa az úgynevezett atomalkuban számára engedélyezett mennyiségnek.

Szakértők úgy gondolják, hogy a felek – az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország és Kína diplomatáival közösen – hamarosan visszatérnek Bécsbe, a tárgyalások hetedik fordulójára.

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter két héttel ezelőtti szenátusi meghallgatásán elmondta, hogy

több száz, Iránnal szembeni amerikai szankció akkor is érvényben maradhat ha Teherán és Washington visszatér a nukleáris megállapodás betartásához.

Arra számítok, hogy ha visszatérünk a JCPOA (az atomalku hivatalos neve: Joint Comprehensive Plan of Action, azaz Közös Átfogó Cselekvési Terv) betartásához, akkor is több száz szankció marad érvényben, beleértve a Trump-adminisztráció által bevezetett szankciókat is