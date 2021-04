Újranyitás: az igazgatók engedélyezhetik a távollétet

Hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai – mondta az operatív törzs sajtótájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Április 19-én az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatán véget ér a digitális munkarend, a felső tagozatosok számára és a középiskolákban május 10-ig még digitális munkarend marad érvényben. A nyitást az teszi lehetővé, hogy jól halad a lakosság oltása, valamint április 1-től a pedagógusok oltása is elkezdődött, két körben zajlott a művelet – mondta az államtitkár.

A regisztráltak oltása lezárult,

155 ezer pedagógust oltottak be, a szakképzésben dolgozókkal és a bölcsődékben dolgozókkal együtt a számuk eléri a 200 ezer főt.

Kiemelte: azokban a bölcsődékben, amelyek március 8-tól a mai napig is nyitva maradtak járványgócok nem alakultak ki. Az óvodákban jelenleg gyermekfelügyelet működik, a gyerekek 11 százalékát vitték be a szülők. Az óvódások jelenleg vegyes csoportokban töltik a mindennapjaikat, azt kérték az intézményektől, hogy április 19-től ha lehet a gyerekek a saját csoportjukban legyenek. Maruzsa Zoltán szerint

hétfőtől a gyerekek fele, kétharmada újra visszatér az óvodákba.

Az újranyitó intézményekben kötelező lesz a hőmérséklet mérés, és a fertőtlenítés, az ehhez szükséges eszközöket továbbra is biztosítják. Az államtitkár szerint, ha egy szülő nem akarja iskolába engedni a gyerekét, akkor ezt az intézményvezető engedélyezheti, de aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik annak év végén osztályozó vizsgát kell tennie.

Folyamatosan zajlik a lakosság oltása, a beoltottak száma 3 090 994 fő, közülük 1 325 587 fő már a második oltását is megkapta – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője. Hozzátette: az elmúlt 24 órában 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963 fő.

Kórházban 9 848 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos – emelte ki.