Vagyona negyedét fordtíja a járvány elleni küzdelemre a Twitter feje

Egymilliárd dollárt (mintegy 330 milliárd forintot) adományoz a koronavírus-járvány elleni harcra a Twitter alapítója és elnök-vezérigazgatója. Ezt Jack Dorsey saját maga jelentette be kedden, éppen a Twitteren.

Az amerikai Forbes magazin a közlésre reagálva megjegyezte:

eddig ez a legnagyobb összegű felajánlás, amelyet egyetlen magánszemély tett a betegség leküzdésére.

Dorsey kiemelte, hogy a járvány elmúltával az összegből segítené

kíván támogatni.

– írta a közösségi platform vezetője.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020