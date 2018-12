Elhunyt a Hair zeneszerzője

A Grammy-díjas Galt MacDermot a Hair és a Két veronai nemes zeneszerzőjeként lett világhírű, a művész december 9-én hunyt el, egy nappal a 90. születésnapja előtt – írta meg elsőként a Playbill.

Galt MacDermot, the composer of Hair has died at 89: https://t.co/6g0gzwEAzU pic.twitter.com/ZVfQsiUrFl

— Playbill (@playbill) 2018. december 17.