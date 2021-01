Fiatalokat is vonz a netes nézőtér

Megduplázódott a nézőszám novemberről decemberre az eSzínház előadásain, amire a karácsonyi időszakban a cégvezetők is felfigyeltek mint értékes ajándéklehetőségre. Az év végén számos zártkörű eSzínház-előadást tartottak, amelyeket nagyvállalatok vásároltak meg kompletten, és sok cég tetszőleges időpontban felhasználható kuponokkal lepte meg a dolgozóit. Az eSzínház jókor és sikeresen startolt, szeptembertől

a járványügyi korlátozások novemberi bevezetéséig több mint tízezer jegyet adtak el.

Úgy tűnik, a virtuális nézőteret tartósan meg lehet tölteni, az online elérhető kulturális csemegékre nem csak a pandémia miat­ti korlátozások idején van igény. A Világgazdaságnak az eSzínház vezetője, Légrádi Gergely trendfordulóról beszélt, miután bebizonyosodott, hogy nemcsak földrajzi korlátokat lehet leküzdeni a modern technika segítségével, hanem az audiovizuális tartalmakat elsősorban okoseszközön fogyasztó fia­talokat is meg lehet így szólítani. A digitalizáció és az internet révén sikerült elérni a klasszikus színházakból nagyon hiányzó 15–25 éveseket, és részben megalapozni a jövőt, amit a színházak többsége már a virtuális nézőtérre is támaszkodva képzel el.

A trendfordulóban nemcsak a közvetítés módjának, hanem a közvetített tartalomnak, az exkluzivitásnak, a backstage képeknek, az egyedi felvezetéseknek, a speciális kameraállásoknak is óriási szerepük van. Az eSzínházat működtető Alapítvány a Magyar Színházakért nonprofit szervezet hosszú távra tervez, ezért is költött a legmodernebb technológiára és eszközökre, és ezért ragaszkodik a magas színvonalú előadások igényes online képi megvalósításához. Ennek is köszönhető, hogy

az eSzínháznak máris több száz havi előfizetője van, a Netflixhez hasonló rendszerben már húsz színházi előadás és koncert található meg az on-demand repertoárban.

Az eSzínház streamelt és felvételről sugárzott előadásaira jegyet vásárlók 25-30 százaléka külföldön él, de a vidékiek körében is kiemelkedő sikerük van a budapesti online színházlátogatásoknak, ma már a nézők nagyobb része vidéki. A folyamatos fejlesztések a határon túli magyar színházak bekapcsolását is szolgálják, a nagyváradi előadások már láthatók az eSzínházban. Sokan vásárolnak támogatói jegyet, jelenleg 20-30 százalék az alapáron felül fizetők aránya, ami remélhetően megmarad a színházak megnyitása után is. Rövid távon aligha van esély arra, hogy újra lehessen színházba járni, az online kapuk viszont addig is egyre szélesebbre nyílnak, egyre több a streamelt, azaz a fix időpontban közvetített előadás, miközben jelentős ütemben nő a bármikor elérhető tartalmak köre.