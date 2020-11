Jövőre is Magyarországra jön az MTV európai zenei díjátadója

Jövőre is Magyarország lesz az MTV európai zenei díjátadójának a házigazdája – írja a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményében.

Egészen mostanáig egyszer sem nem adott otthont a régió ennek a világhírű eseménynek, hazánk viszont most rögtön két egymást követő évben, 2020-ban és 2021-ben is magára vonhatja a zenei világ és a rajongók figyelmét.

A koronavírus a könnyűzenei élet szereplőit, rendezvényszervezőit is kihívások elé állította.

A járványhelyzet miatt az MTV EMA november 8-án egy rendhagyó showműsorral jelentkezett Budapestről és Londonból.

Az adás során a nézők Magyarország ikonikus helyszíneit is láthatták világszerte, ahol Palvin Barbara vezetésével egy virtuális turnén vehettek részt, továbbá a kulisszák mögé is betekinthetnek. A tegnapi shownak Budapest mellett Veszprém és Esztergom is szereplője volt, ami páratlan turisztikai reklámot és hírnevet jelent Magyarországnak. A műsorban David Guetta egy különleges zenei produkcióval is készült a Széchenyi Gyógyfürdő medencéjében kialakított színpadon.

A tegnapi zenei díjátadón hivatalosan bejelentették, hogy

az MTV EMA házigazdája 2021-ben ismét Budapest lesz.

A jövő évi show már élőben, Magyarországról jelentkezik majd, így világsztárok, influenszerek kíséretében kerülhet hazánk a zenei világ középpontjába.

Rendkívüli kihívások, nehézségek elé állít bennünket a koronavírus, de egy óriási lehetőséget is adott most a kezünkbe, hiszen az idei virtuális show után, jövőre Magyarország hagyományos keretek között adhat otthont az eseménynek, ismét magára vonva akár egymilliárd ember figyelmét.

Egyedülálló alkalom ez Magyarország és Budapest számára, hiszen ezek a nemzetközi rendezvények nagymértékben hozzájárulnak a pozitív országkép kialakításához, a nemzeti identitás erősítéséhez is

– kommentálta a tegnapi bejelentést Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Budapest és a vidéki turisztikai célpontok az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően évről évre egyre több sporteseménynek és nagyrendezvénynek adnak otthont, amelyek nagyban hozzájárulnak a magyar turizmus sikeréhez. Hatalmas lehetőség az országnak, hogy ismét magára vonhatja 180 ország, egymilliárd nézőjének figyelmét, hogy megmutassa Európa egyik legjobb úti célját – írja végül a közlemény.