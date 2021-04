Kulturális élményáradat a Budapesti Tavaszi Fesztiválon

A 41. Budapesti Tavaszi Fesztivált április 9-18. között rendezi meg a Budapest Brand nZrt.

Az online programsorozat felidézi a négy évtizedes hagyomány egy-egy emlékezetes pillanatát, és bemutatkozási lehetőséget ad korunk jelentős alkotóinak

– műfaji megkötések nélkül – írják a szervezők közleményükben. A 90. születésnapját ünneplő Novák Ferenc Tata koreográfiája, Snétberger Ferenc és a Keller Kvartett Hallgatója, Bodó Viktor rendezése, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska Pilinszky 100 előadása is mind garancia a fesztivál által képviselt minőség bemutatására.

Európa egyik legkomolyabb múltra visszatekintő, összművészeti fesztiválja, a Budapesti Tavaszi Fesztivál péntektől tíz napon át közvetít változatos kulturális programokat.

40 év alatt generációk ismerték meg a tavaszi fesztivál élményt, számukra az idei kiadás egyszerre reflektál a múlt becses hagyományaira, és mutat be mai, kortárs trendeket. 2021-ben jól megférnek egymás mellett a legendás előadók és az új produkciók. Csakúgy, mint a néptánc és a kortárstánc, az egyházi kórusművek és a jazz, a film alapú színház és a színház alapú film.

A tíznapos fesztivál minden estéjén egy-egy kiemelt eseménnyel jelentkezik, amelyeket a fővárosi kulturális intézmények társrendezvényei egészítenek ki.

Az egyes programok a BTF honlapján és a társszervezők saját felületein is elérhetőek lesznek. A szervezők szeretnék enyhíteni a hónapok óta tartó bezártságot, ezért néhány kísérőeseménytől eltekintve az összes program ingyenesen megtekinthetővé válik.

A fesztivál első napján legendás hangverseny részletek láthatók a hőskorszakból, amelyek közül kiemelkedik a Budapesti Fesztiválzenekar 1985-ös nyitókoncertje Fischer Ivánnal és Kocsis Zoltánnal. A múlt és a jelen izgalmas találkozása a Forrószegiek című táncjáték a Nemzeti Táncszínház felvételéről.

Az 90. születésnapját ezekben napokban ünneplő Novák Ferenc Tata

korszakos koreográfiáját az 1989-es bemutató után harminc évvel újították fel – a nézők ennek felvételét nézhetik meg. Snétberger Ferenc és a Keller Kvartett új, Hallgató című albumának koncertfelvételét a Zeneakadémia Nagyterméből láthatjuk, Budapesten, szabadon címmel pedig az elmúlt évek négy kiemelkedő rövidfilmje került egy csokorba.

Az online premierek sorát Bodó Viktor Az öldöklő angyal című rendezése nyitja:

a Schauspiel Stuttgart színpadán tavaly ősszel bemutatott darabot először láthatja magyar felirattal a hazai közönség. A darab különleges lenyomata a mai életünknek mivel a rendezés és a játék is a járványügyi szabályokat figyelembe véve készült. A színészek úgy játszanak, ahogy ma mindannyian kénytelenek vagyunk élni az életet: a közösségi távolságtartás szabályainak betartásával.

Szintén online bemutatóval készül a TRIP Webszínház, amelynek felkérésére kortárs magyar írók dolgozták fel Shakespeare 37 drámáját. A Magács László rendezte Shakespeare/37 első három epizódja a Tavaszi Fesztiválon debütál. #Mindszenty címmel a Kodály Zoltán Kórusiskola ünnepi koncertjét láthatjuk, amelyet a Mindszenty Alapítvány Életkapuk című kiállításának virtuális tárlatvezetéséhez kapcsolódóan rögzítettek a Párbeszéd Házában. A fesztivált pedig egy igazi különlegesség online premierje zárja: Kovalik Balázs rendezővel idézzük fel a Mozart-maratont, amely a 2006-os Mozart-évben szervezett Tavaszi Fesztivál egyik szenzációja volt.

Szintén a BTF saját produkciója lesz a magyar költészet napján

az Anima Sound Systemből ismert Prieger Zsolt Törőcsik Franciskával közösen készített zenés vers összeállítása a 100 éve született Pilinszky János életművéből,

amit a Kiscelli Múzeum templomterében rögzítettek Pilinszky 100 címmel.

Felidézik a fesztivál egyik legnépszerűbb kezdeményezését, az amatőröknek és alternatívoknak egyaránt bemutatkozási lehetőséget biztosító Fringe fesztivált olyan művészek (Harcsa Veronika és Szabó Réka, a Gólem Színház és a Cimbalomban) közreműködésével, akik pályakezdőként itt mutatkoztak be, és értek el azóta jelentős szakmai sikereket.

A fesztivál kínálatát számos fővárosi partnerintézmény színesíti online programsorozataival. Ezek a maguk műfajában legjobbnak számító műhelyek saját platformjaikon teszik hozzáférhetővé alkalmi válogatásaikat. Az A38 Hajó oldalán elérhetővé válik négy korábbi fesztiválkoncert felvétele; a nézők 24 órán keresztül láthatják a francia L.E.J, az észt Ewert and the Two Dragons és a magyar Mörk produkcióit, illetve a Mabon Dawud Republic és Ábáse közös szervezésű, afrikai sztárvendégekkel megspékelt koncertjét United in Sound címmel.

A Budapest Jazz Club három korábbi koncertjének felvételével (Free Style Chamber Orchestra, Road Six Sax, Varga Bendegúz Kvintett), a Trafó pedig a hazai kortárs tánc történetét feldolgozó összeállítása mellett a francia Yoann Bourgeois darabjának itthoni online premierjével készül. A Fonó Tavasz keretében a népzenei vonal is hangsúlyos szerepet kap az Enyedi Ágnes-Salamon Soma duó, a Nyitrai Tamás-Mihó Attila hegedű duó és az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes felvételével, valamint egy különleges podcast is hallható lesz a FolkEmbassy révén Csoóri Sándor életművéről.

Három mozifilm-sorozatot is láthatunk a Budapest Film jóvoltából,

amely Budapest Távmozi rendszerével lassan egy éve szolgáltat online vetítéseket a mozitermeket kényszerűen nélkülöző nézők számára. Három operafelvétel is megjelenik a Royal Opera House repertoárjából: a Macbeth, a Manon Lescaut és a Giselle a Puskin Távmozi jóvoltából érkezik a képernyőre. A hat éve indult

A művészet templomai sorozat öt legsikeresebb darabját is elcsípheti az érdeklődő, ha Frida Kahlo, Salvador Dalí vagy Tintoretto munkásságára kíváncsi.

A Cseh Intézettel közösen rendezett Cseh Filmkarnevál pedig a Toldi Távmozin keresztül hozza el az elmúlt év öt kiemelkedő cseh filmalkotásait.

“Négy évtizedet még meghatározó momentumain keresztül is szinte lehetetlen bemutatni, mi mégis erre vállalkoztunk az online 41. Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésével. Olyan virtuális eseménnyel készülünk idén, ami egyszerre állít méltó módon emléket az elmúlt 40 évnek, beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé.

Szeretnénk megmutatni a budapestieknek, a vidéken és külföldön élőknek egyaránt a minőségi kultúra esszenciáját – főként most, ebben az időszakban, ami ugyanakkor tanít is minket; segíteni, elfogadni, átadni. Örülök, hogy újra együtt lehetünk a közönségünkkel”

– mondta Faix Csaba, a Budapest Brand nZrt. vezérigazgatója.

A szervezőket és a fellépő művészeket örömmel tölti el, hogy a járványtól terhelt időszakban biztonságos körülmények között elhozhatják a Budapesti Tavaszi Fesztivált azoknak, akiknek már tavaly is nélkülözniük kellett.

A cél közös: az egyetemes értékek, a budapesti hagyományok ápolása és újragondolása.