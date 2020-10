Nagypapák előzték be a Tenetet a toplista élén

Robert De Niro új vígjátéka, A nagyapa hadművelet váltotta az észak-amerikai hétvégi kasszasikerlistán Christopher Nolan Tenet című filmjét.

A covid-éra mozis bevételei azonban továbbra is messze elmaradnak a járvány előtti szinttől.

A nagyapa hadműveletben De Niro alakítja a nagyapát, aki háborút indít unokája ellen, mert az nem akarja átadni neki a szobáját. A filmet eredetileg 2018-ban akarta bemutatni a gyártó The Weinstein Company, de a produkciós vállalatot irányító Harvey Weinstein közben szexuális bűncselekmények miatt börtönbe került, és a film fogalmazását elhalasztották. Most a 101 Studios forgalmazásában került a mozikba. Az új stúdiót David Glasser, a Weinstein Co. korábbi igazgatója vezeti.

A vígjáték a hétvégén 3,6 millió dolláros (egymilliárd forintos) jegybevételre tett szert

a 2205 észak-amerikai moziban, a kritika ugyanakkor meglehetősen hidegen fogadta. A Nolan rendezésében készült sci-fit azonban, amelyet már hat hete játszanak a mozik, sikerült megelőznie, ugyanis a Warner Bros. produkció péntektől vasárnapig 2,1 millió dollárt (634 millió forintot) keresett. A film teljes eddigi észak-amerikai bevétele ezzel elérte a 48,3 millió dollárt (14,5 milliárd forintot), globális jegyeladásai pedig meghaladták a 323 millió dollárt (98 milliárd forintot).

A Disney egy 1993-as filmjét is újra a mozikba küldte a hétvégén; a Hókusz pókusz című vígjáték, amelyben Bette Midler, Sarah Jessica Parker és Kathy Najimy játszott boszorkányokat, annak idején nagy kasszasiker lett, most pedig 1,2 millió dollárt (362 millió forintot) hozott. Az új mutánsok 685 ezer dolláros (207 millió forintos) jegyeladással 22 millió dollárra (6,6 milliárd forintra) növelte észak-amerikai bevételét.