Új kémmúzeum nyílik a hétvégén Washingtonban

Vasárnap nyílik meg Washingtonban az új Nemzetközi Kémmúzeum, amelynek egyik látványos darabja James Bond ezüst színű sportkocsija a JB007 ikonikus rendszámmal.

A múzeum a népszerű brit titkos ügynök megidézése ellenére valójában igazi kémekkel foglalkozik, a kémkedés múltját és napjaink modern technológiával felszerelt hírszerzését is bemutatva. Az új intézményben az érdeklődők megismerkedhetnek a titkosszolgálati fedett akciókkal, a terrorizmus-elhárítással, az elemzőmunkával, a kiberkémkedéssel,

de betekintést kapnak az elbukott akciókba, és az olyan vitatott jogi és etikai kérdésekbe is, mint a fullasztásos kínzás, a waterboarding.

Vince Houghton történész, a 162 millió dollárból létrehozott új múzeum kurátora elmondta, hogy a non-profit intézmény teljesen független, a kormányzat nem finanszírozta megvalósítását, és függetlenségüket meg is kell őrizniük, hogy a témába vágó történeteiket meg tudják osztani a közönséggel.

A látogatók olyan videókat is láthatnak a múzeumban, amelyeken a titkosszolgálatok egykori és mai alkalmazottai beszélnek a munkájukról. A CIA egy vezető pszichológusa arról beszél, hogy a bizalom és a félelem hogyan hat a beszervezett kémek és irányítóik kapcsolatára. A CIA korábbi igazgatóhelyettese pedig felidézi, hogyan sikerült lerohanni Oszama bin Laden búvóhelyét, és megölni az al-Kaida terrorszervezet vezetőjét a kémek információi révén 2011-ben Pakisztánban.

Egy kiállítás Morten Stormot mutatja be, egy dán férfit, aki iszlám radikálissá vált, de amikor kiábrándult, beállt a dán hírszerzéshez, kettős ügynök lett, és számos tervezett terrorcselekményről szállított információkat. Élettörténetét 2012-ben hozták nyilvánosságra. Houghton elmondta, hogy Stormot titkos búvóhelyén keresték fel, ahol az al-Kaida elől rejtőzik, és ott vették fel vele a videót, amelyen felidézi történetét.

A kémmúzeumban a néhai elnök,

George Washington is helyet kapott, aki 711-es ügynök néven Amerika első kémfőnöke volt.

A gyűjteményben szerepel Washington levele, amelyben az első amerikai hírszerző ügynökség létrehozásáról írt. „Ez az amerikai hírszerzés Magna Chartája„ – hangsúlyozta Houghton.

A régi washingtoni kémmúzeum, amelynek gyűjteményében háromezer tárgy szerepelt 2018-ban zárt be. Az új múzeum kollekciója tízezer darabból áll, ennek több mint a felét egy floridai üzletember, H. Keith Melton adományozta, aki évek alatt gyűjtötte a tárgyakat keresztbe-kasul utazgatva a világban.

A kollekció jeles darabjai között van az orosz forradalmár, Lev Trockij meggyilkolásához használt jégcsákány és a Szovjetunió fölött 1960-ban lelőtt U2 kémrepülő egy darabja is. Kódfejtő eszközök, rejtett kamerák és drón is látható a gyűjteményben.

A múzeum különlegessége, hogy a látogatók, ha ezt a lehetőséget választják, a belépéskor akár fedett személyiséget és egy küldetést is kaphatnak, és így járhatják végig az interaktív kiállítást. Hírszerző képességeiket tesztelhetik a túrán, és a végére kiderül, hogy felkészültebbek-e egy terepen dolgozó valóságos kémnél.