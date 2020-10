Újabb nagyszabású filmbemutatók maradnak el

Elhalasztják a Dűne, a Batman, a Mátrix 4. és több nagyszabású produkció bemutatóját is. A filmbemutatók elhalasztásának bejelentései azt követően szaporodtak el, hogy

Cineworld és a Regal Cinemas mozihálózatok közölték: ideiglenesen bezárják filmszínházaikat.

A Dűne című film eredetileg december 18-ra tervezett indulását 2021. október 1-jére tette át a Warner Brothers, a Matt Reeves rendezte The Batmant pedig 2022 márciusában láthatják a rajongók – írja a Deadline.com.

A Mátrix 4. 2021. december 22-re került, a karácsony előtti hétvégén azonban az Illumination/Universal animációs filmjével, a Sing 2-vel (Énekelj! 2), a Sony The Nightingale (Fülemüle) és a Paramount Babylon című filmjével kell osztozkodnia.

A DC Films több újdonsága is új dátumot kapott. A The Flash című fantasy 2022. november 4-én, a Shazam! 2023. június 2-án kerül a mozikba, míg a Black Adam ideiglenesen premierdátum nélkül maradt. A Wonder Woman 1984 bemutatásának dátuma egyelőre változatlan, Magyarországon a tervek szerint 2020. december 26-án lesz először látható.