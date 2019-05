Beiktatták az új ukrán elnököt

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy feloszlatja az ukrán parlamentet. A védelmi miniszter és a titkosszolgálat vezetője már be is adta lemondását.

Letette a hivatali esküt hétfőn a parlamentben Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök, majd beiktatási beszédében bejelentette, hogy feloszlatja a parlamentet. A beszéd során az új vezető felszólította a kormányt,

hogy két hónapon belül mentse fel tisztségéből a titkosszolgálat (SZBU) vezetőjét, a főügyészt és a védelmi minisztert.

Erre nem is kellett sokat várni, az új elnök beszéde után nem sokkal Sztepan Poltorak ukrán védelmi miniszter és Vaszil Hricak, a titkosszolgálat (SZBU) vezetője be is adta lemondását. Utóbbi személy távozása az eddigi hírek szerint nem az ukrán elnök beszédének hatására történt, arról közvetlenül Zelenszkij beszéde előtt adott hírt az ukrán média.

A kormány tagjainak is üzent Zelenszkij, azt mondta, hogy jobban teszik, ha ők is benyújtják felmondásukat.

A ceremónián számos külföldi vendég volt jelen, Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviselte. Az eskütételi szöveg felolvasása után

átvette az államfőségét igazoló okiratot és az elnöki szimbólumokat, a jelvényt, a pecsétet és a buzogányt, majd megtartotta beszédét.