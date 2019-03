Theresa May harmadszor is árnyékra vetődik

Újra megpróbálja keresztülverni az alsóházon a Brexitről szóló megállapodás tervezetét – jelentette be Theresa May a Downing Street-i hivatalából közvetített televíziós nyilatkozatában.

A brit kormányfő szerda esti bejelentése szerint harmadszorra is csatába vonul az általa kiharcolt Brexit megállapodással, de szinte lehetetlen, hogy azt a brit alsóház elfogadja. Annál is inkább, mivel a brit kormány ellenzékének a vezetője szerint Theresa May terve nemzeti kudarc, amit el kell utasítani.

May nem adja fel

Theresa May brit kormányfő a Downing Street-i hivatalából közvetített televíziós nyilatkozatában bejelentette, hogy újra megpróbálja elfogadtatni a már kétszer leszavazott brit kilépésről szóló megállapodástervezetet. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „június végéig le kell zárulnia a brexitnek, ezért a kormány egy harmadik szavazást készít elő”.

Amenniyben a parlament a megállapodást elfogadja, úgy a kilépés határidejének kitolásával lesz ideje megszövegezni az arról szóló törvényt. Ha viszont ez nem történik meg, úgy a következő lépésről kell döntenie a képviselőknek.

Miniszterelnökként viszont nem vagyok hajlandó a határidőt június 30-nál későbbre kijelölni

– szögezte le Theresa May.

A brit miniszterelnök megjegyezte: a londoni parlament két év alatt sem volt képes egyetértésre jutni a brit EU-tagság megszűnésének módjáról, holott ő miniszterelnökként arra esküdött fel, hogy a választópolgárok akaratának megfelelően jár el. Kijelentette, tisztában van azzal, hogy a britek belefáradtak a Brexitbe. „Egyetértek, az önök oldalán állok” – fogalmazott, hozzátéve:

a választók nem akarják megismételni a kilépésről szóló népszavazást, és ő sem szeretné hogy erre sor kerüljön.

Elfogyott a levegő

Jeremy Corbyn az ellenzéki Munkáspárt vezetője és egyben Theresa May legnagyobb ellenlábasa a miniszterelnök szavaira reagálva kijelentette: a kormány káoszba és válságba vezette az Egyesült Királyságot, és nincs több ideje a cselekvésre. „Hónapok teltek el, és a zsarolásból, fenyegetésből és megvesztegetésből összegyúrt kampány nem tudta meggyőzni sem az alsóházat, sem az országot„ – fogalmazott.

Hozzátette, a miniszterelnök terve nemzeti kudarc, amit el kell utasítani.

A kormány kifogyott az időből és az ötletekből, az ország lakói pedig aggódnak és frusztráltak amiatt, hogy a kabinet alkalmatlan a válság megoldására

– mondta Corbyn.

„Dear Donald” több időt kérünk

Theresa May a Downing Street által szerdán közzétett, Donald Tusknak, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnökének címzett levelében (teljes egészében itt olvasható) közölte: jóllehet bízik abban, hogy a londoni parlament ratifikálja a Brexit feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer is – jelenlegi formájában múlt kedden – nagy többséggel elvetett megállapodást, erre azonban a kilépés eredeti határidejéig nincs lehetőség. Hangsúlyozta, a brit jogrendszer alapján a megállapodást az alsóháznak és a felső kamarának, a Lordok Házának is meg kell vitatnia a Brexit-egyezményben foglalt kötelezettségvállalások törvénybe iktatásához.

A kormányfő közölte Tuskkal azt is, hogy ezen a héten ismét az alsóház elé terjesztette volna vitára és szavazásra az EU-val novemberben elért 585 oldalas Brexit-megállapodást,

de John Bercow, az alsóház elnöke hétfőn egy 1604-ben kelt parlamenti precedensvégzésre hivatkozva gyakorlatilag megtiltotta a kormánynak, hogy a Brexit-megállapodás múlt kedden elvetett verzióját „változatlan vagy jórészt változatlan” formában újból a ház elé terjessze. Így a miniszterlnök a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes Brexit elhalasztását kérte június 30-áig.