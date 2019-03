Theresa May órái meg vannak számlálva

A font árfolyamát felpörgette az EU kétlépcsős döntése a Brexit-határidő meghosszabbításáról, de a brit politikai helyzet még kaotikusabbá vált a hét végén.

A brit kormány fellázadt The­resa May ellen, több egy­be­hangzó sajtóértesülés szerint azt akarják, hogy ügyvezető minisz­terelnök fejezze be helyette a kilépési folyamatot az Európai Unióból. A The Sunday Timesnak a kabinet tizenegy tagja erősítette meg a hírt, és a hétfői kormányülésen tömeges lemondással fenyegetik meg Mayt, amennyiben nem távozik önként.

A kérdés csak az, miképpen fejeződjön be a Brexit. Az uniós állam- és kormányfők múlt heti csúcstalálkozóján kétlépcsős határidő-hosszabbításról állapodtak meg.

Eszerint az Egyesült Királyság április 12-ig maradna az EU tagja, amennyiben a londoni alsóház ismét elutasítja a kilépési megállapodást, és május 22-ig kapna haladékot, ha a képviselők megszavazzák az egyezményt. A döntés hírére pénteken a font 0,7 százalékkal erősödött az euróhoz és 0,8 százalékkal a dollárhoz képest, bár több elemző is figyelmeztetett, hogy ezzel leginkább a rendezetlen kilépés esélye lett nagyobb. A Goldman Sachs 5-ről 15 százalékra emelte az úgynevezett hard Brexit esélyét, de az egyes stratégák szerint ez eléri az 50 százalékot. A brit deviza 12 százalékkal gyengült a 2016-os kilépési népszavazás óta, a folytatódó bizonytalanság miatt egyre több szigetországi vállalat kezdte meg a felkészülést a rendezetlen Brexitre. Még a Prudential, az Egyesült Királyság legnagyobb biztosítója is áttelepítette bizonyos szolgáltatásait, valamint 36 milliárd fontnyi eszközét Luxembourgba, amely a kilépés után az új európai központja lesz. Az Ernst & Young jelentése szerint februárig ezermilliárd fontnyi eszközt vontak ki az országból a Brexit miatt.

Arra semmi remény, hogy az alsóház elfogadja a kilépési megállapodást, különösen azok után, hogy a kormánytöbbséget biztosító északír Demokratikus Unionista Párt (DUP) a hét végén ismét megerősítette, hogy nem szavazza majd meg – ha lesz erre egyáltalán lehetőség. May a képviselőknek írt levelében utalást tett ugyanis arra, hogy csak akkor terjeszti ismét az alsóház elé szavazásra a már kétszer elutasított megállapodást, ha megvan a többség az elfogadásához. A kormányfő a levélben négy opciót vázolt fel: a kilépési szándék visszavonását, a rendezetlen Brexitet, a megállapodás elfogadását, illetve a határidő meghosszabbítását. Ami az első opciót illeti, vasárnap reggelig 4,8 millióan írták alá a Brexit leállítását követelő petíciót.

A brit törvények szerint a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíció esetében, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláírt.

Az újabb népszavazás ugyan a kormányfő szerint nem szerepel az opciók között, szombaton azonban ezt követelték az utóbbi másfél évtized legnagyobb londoni tüntetésén, amelyen a szervezők szerint több mint egymillió ember vett részt. A menet élén Sadiq Khan, London polgármestere haladt, jelen volt és felszólalt többek között Nicola Sturgeon skót első miniszter, Lord Heseltine egykori konzervatív kormányfő és Tom Watson, az ellenzéki Munkáspárt helyettes vezetője is.

Akár lemond a miniszterelnök, akár nem, a héten a parlament várhatóan kiveszi a kezéből a Brexit sorsának irányítását.

Legalább hat opcióról szavaznak majd a képviselők, hogy eldöntsék, melyik a legnagyobb támogatottságú megoldás. Az indítványok között a Brexit visszafordítása és a második népszavazás mellett szerepel a vámuniós tagság, a hozzáférés az egységes uniós piachoz, egy Kanada típusú szabadkereskedelmi egyezmény, valamint a rendezetlen kilépés is.