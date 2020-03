Decemberben tarthatják a foci Eb-t

Egyre valószínűbb, hogy a világméretű koronavírus-járvány miatt nem lehet megrendezni a június 12. és július 12. között esedékes labdarúgó Európa-bajnokságot. Ez lett volna az első olyan Eb, melyet 12 országban rendeztek volna és amelynek egyik házigazdája három csoportmeccsel és egy nyolcaddöntővel Magyarország lett volna – írja az M4 sportcsatorna hivatalos oldala.

A koronavírus miatt Európa legtöbb országában szünetel a bajnokság, emiatt a nyári EB-ig be sem tudnák fejezni a versengést. A brit Telegraph információi szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) épp ezért először azt vette fontolóra, hogy 2021 nyarán rendezné meg a tornát, lévén akkor semmilyen jelentős futballesemény nincs.

A friss hírek szerint viszont felmerült, hogy

a tornát – amennyiben az egészségügyi helyzet megengedi – már idén decemberben megtartanák. Az M4 arról számol be, hogy az európai szövetség kedden videokonferenciát tart mind az 55 tagállam bevonásával, és ennek egyik fő pontja lehet a torna időpontjának kiválasztása, valamint a Bajnokok Ligája és az Európa-liga idei befejezésének lebonyolítása.

A decemberi időpont azért is lenne érdekes, mert a 2022-es katari vb is az év utolsó hónapjában lenne, és már annak kihirdetésekor is sokan felszólaltak a szokatlan időpont ellen. Ráadásul a világ egyik legerősebb bajnokságában, az angol Premier League-ben nincs téli szünet, így ők minden bizonnyal a felvetés ellen szólalnak majd fel.