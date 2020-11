Döntetlent játszott a magyar válogatott Szerbia ellen

A magyar labdarúgó-válogatott biztosította bennmaradását a Nemzetek Ligája B divíziójában azzal, hogy a 3. csoport utolsó előtti fordulójában vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a vendég szerbekkel.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a szerdai zárókör előtt második helyen áll négyesében, azonos pontszámmal az éllovas orosz együttessel, így még a csoportelsőségre is van esélye. A szerb válogatottnak a megszerzett ponttal még maradt esélye a bennmaradásra.

A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.