Duplázhatnak a Hungaroringen a járvány miatt

A német lap már a lehetséges dátumokat is tudni véli. Nem csak nálunk lenne két futam. A Bild értesülése szerint a koronavírus-járvány miatt megtépázott Forma-1-es idényben két futamra is sor kerülhet a Hungaroringen. Úgy tudják, augusztus 16-án, majd egy héttel később is a mogyoródi pályán rendeznének versenyt, két osztrák és két brit futam után.

„Egyelőre korai lenne az egymás utáni két versenyről beszélni, mert nem tartanak itt a tárgyalások.

A pálya nyilván alkalmas egymás utáni két verseny lebonyolítására, ráadásul turisztikai és gazdasági szempontból is sokat jelentene az országnak, ha egymás után két hetet töltenének nálunk a csapatok” – mondta az MTI-nek Gyulay Zsolt, Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, hozzátéve:

továbbra is az eredetileg kiírt augusztus 2-i időpontra készülnek, más dátumról nem kaptak értesítést.

Az idény március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de a világjárvány miatt röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, az azeri és a kanadai viadalt halasztották el, míg a monacóit és a franciát törölték.

Az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közleményben jelezte, „egyre biztosabb” abban a tekintetben, hogy július elején Ausztriában elkezdődhet a szezon. A Bild szerint Spielbergben, majd Silverstone-ban és a Hungaroringen is duplázna a mezőny, amely 14 helyszínen 17 futamon venne részt.