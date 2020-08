Történelmet írt az esélytelen ló

A brit-ír lóversenyek történetében először nyert olyan ló, amelynek győzelmére a fogadóirodák 300-1-hez esélyt adtak.

A He Konws No Fear (Nem ismer félelmet) nevű ló csütörtökön megnyerte az Irish Stallion Farms EBF Maiden versenyt az írországi Leopardstownban, elképesztve a bookmakereket, mivel sokan fogadtak a hároméves ló győzelmére.

Eddig az Equinoctial nevű ló tartotta a csúcsot, amelyre 250-1-hez győzelmi eséllyel fogadhattak 1990 novemberében Kelsóban.

A He Knows No Fear múlt hónapban mutatkozott be egy limericki versenyen, ahol a 14 rajthoz álló lóból a 12. helyen végzett. Akkor 250-1-hez eséllyel lehetett győzelmére fogadni.

Leopoldstownban az egyik legnagyobb brit bookmakernél, a William Hillnél 86-an fogadtak a lóra, egy másiknál, a Paddy Powernél mintegy százan.

Ezeket a hősöket vagy isteni sugalmazás érte, vagy igen jó szimatúak, akik látták a pozitívumokat a mai győztes limericki bemutatkozásánál

– vélte a Paddy Power szóvivője.