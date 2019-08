Új sikersportág araszol az olimpia felé

Utoljára 1980-ban szerepelt olimpián női kosárlabda-válogatottunk, azonban a 3x3-as szakágnak reális esélye lehet Tokióra. A szurkolók már érzik az olimpia illatát, a csapatnak azonban még rengeteg feladata van addig – mondta a VG.hu-nak Károlyi Andrea szövetségi kapitány, akivel a hétvégi, debreceni Európa-bajnokság előtt beszélgettünk.

A magyar csapatsportokat illetően jelenleg a 3×3-as kosárlabda-válogatottnak van a legnagyobb esélye kijutni a jövő évi olimpiára. Hány lépést kell még megtenni Tokióig?

Alapvetően három lehetősége van egy csapatnak kijutni az olimpiára, de ebből az egyik verzióra nekünk biztosan nincsen esélyünk, mert november 1-ig nem fogjuk tudni visszatornázni magunkat a világranglista első három csapata közé. Ez a három csapat ugyanis automatikusan résztvevője lesz az ötkarikás játékoknak. A világbajnoki második helyünkkel viszont egyenesági kvótát nyertünk a 2020 májusában – illetve most már azt hallani, hogy márciusban – rendezendő húsz csapatos olimpiai selejtezőre, ahonnan szintén három csapat jut ki Tokióba. Azok a válogatottak, akik nem jutnak ki a húsz csapatos selejtezőről, azoknak két hónappal később rendeznek még egy hat csapatos tornát, ahonnan már csak egy csapat kvalifikálhatja magát. Ide azok a csapatok juthatnak be, amelyek 2012-ben és 2016-ban nem voltak a hagyományos, 5-5 elleni kosárlabdával olimpián. Szerintem ez egy remek stratégia, ugyanis ezzel elősegítik a kis országok részvételét.

Ennek fényében érződik-e a szövetség részéről támogatás, hiszen a 3×3 szakág olimpiai szereplése szinte az egyetlen esély a közeljövőben, hogy a sportág képviseltesse magát az ötkarikás játékokon?

A szövetség részéről szerencsére már négy éve érezhető a támogatás, hamar felismerték, hogy van keresnivalónk ebben a szakágban. Az 5-5 kosárlabda természetesen még mindig magasabb szinten van gazdaságilag, de már ott tartunk, hogy ha kell, akkor a javunkra döntenek vitás kérdésekben. Néha átfedések vannak a játékoskereteket illetően, idén egy játékos ügyében kellett a szövetségnek döntést hoznia, hogy a 3×3-as válogatottat erősítse.

Sokáig csak egy „megtűrt” dolognak tűnt a hazai szakemberek körében a 3×3 szakág. Az elért eredményekkel sikerült már kivívni az ő elismerésüket?

Nehéz megítélni, mert a kritizálók általában a háttérből beszélnek. Az viszont tény, hogy egyre kevesebb ilyen hang jut el hozzánk. A klubvezetők is egyre inkább partnerek abban, hogy a játékosaik a válogatott rendelkezésére álljanak. Ez így augusztus végén különösen fontos, mert az éppen javában zajló felkészülési időszakból kell nélkülözniük a játékosaikat. Most ugyanis több mint egy hétre kell kikérnünk a lányokat, mert augusztus 26-27-én a Women’s Series egyik állomását Debrecenben rendezik, közvetlenül az Eb előtt. Mindenképpen jól jön ez nekünk az Eb-re való felkészülés szempontjából, mert most már egy pár hete nem dolgozott együtt a csapat.

Gazdasági értelemben érezhető a szakág támogatásának az emelkedése?

Bár nem látunk bele a számokba, de mindenképp emelkednie kellett. A tavalyi évben 14 millió forint volt a felnőtt női válogatott teljes költségvetése. Mivel azonban idén elindult a Women’s Series – mely nem csak utazási költségekkel, de nevezési díjjal is jár – plusz pénzt kell fordítani a csapatra. Amikor a felkészülési tervet beadtuk, szinte még semmit nem tudtunk erről a versenysorozatról, ezért tervezve sem volt a költségvetésben.

Tudjuk, hogy ehhez képest más országok válogatottjai mennyit fordítanak erre a szakágra?

Vannak országok, amelyek kevesebbet, de minden jel arra utal, hogy egyre többen fektetnek be egyre több pénzt a 3×3 kosárlabdába. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy azok az országok, amelyek reális célként tűzték ki a világranglista első három helyének valamelyikét, azok számolatlanul rendezik a tornákat, tömérdek játékossal.

Ez miért ennyire fontos?

Tudni kell, hogy az országoknak rengeteg hazai tornát kell szervezni a lehető legtöbb játékossal, hogy nagyon sok pontot tudjanak gyűjteni. Ugyanis a világranglista aszerint alakul ki, hogy hány pontot gyűjtött egy adott ország, illetve melyik volt a legtöbb pontot adó 9 torna.

És mi egy év alatt nem tudtunk kilenc tornát rendezni?

Dehogynem! Rendeztünk mi, csak sajnos a kellő mennyiségű játékos nem jött össze. Ha pedig új játékosok kerülnek a rendszerbe, azoknak megint sok pontot kell gyűjteni, hogy bekerüljenek a százba, és ha így nézzük, akkor az első pár versenyük pontjai sajnos nem érnek semmit a végelszámolásnál.

Mennyibe kerül részt venni a Women’s Series tornáin?

A nevezési díj 10 ezer dollár volt, ráadásul a beugró az volt, hogy kötelezően részt kell venni négy tornán, melyek darabja 1500 dollárba került, tehát összesen 16 ezer dollár volt a belépési díj (közel 5 millió forint – a szerk.). Ha van olyan ország, amelyik négynél több tornán akar részt venni, azoknak plusz tornánként nevezési díjat kell fizetniük. Sok olyan ország van, amely szinte az összes állomáson részt vesz, talán a franciák a legaktívabbak, de nekik jelen állás szerint sikerült feljönniük a harmadik helyre a világranglistán, úgyhogy mindenképp megérte a lelkesedésük.

Ezek a tornák mennyit érnek egy világbajnoksághoz képest?

Mindenképp tudni kell erről a versenysorozatról, hogy jóval több pontot érnek, mint például a világbajnokság, ami sajnos nem jó, de itt is, mint mindenhol máshol a pénz nagy úr… Ha megnyered a vb-t, az sportszakmailag kiváló eredmény, büszke is ránk mindenki, de ha előrébb akarunk jutni, akkor pénzt kell fektetni ebbe a szakágba. Kicsit olyan ez mint a tenisz…

Pénteken kezdődik Debrecenben a hazai rendezésű Európa-bajnokság. A sorsolás alapján szinte nehezebb lesz négy közé jutni az Eb-n, mint döntőben a vb-n. Számít valamit az olimpia szempontjából, ha esetleg elbukunk az eb-n?

Elképesztő nehéz ágra kerültünk. Egy csoportban vagyunk a tavalyi Eb-győztes franciákkal és azokkal a lengyelekkel, akik bár új csapatként szerepelnek, de – felismervén a lehetőséget – csupa euroligás és Európa-kupás játékossal állnak fel, ráadásul a WS állomásokon komoly topcsapatokat vertek meg. Ha pedig a csoportunkból sikerül továbbjutni, akkor szembe kerülünk azzal az ággal, ahol együtt szerepel a tavalyi vb-győztes Olaszország, a tavalyelőtti vb- és Eb-győztes Oroszország és a mindig éremre pályázó Spanyolország. Szóval úgy néz ki, hogy nehezebb lesz továbbjutni a csoportból és bejutni a legjobb négybe, mint aztán döntőt játszani.

Az elmúlt években két világbajnoki ezüstöt és egy Eb-aranyat is hazahoztak. A sok jó eredmény hozza magával a közvélemény érdeklődését vagy támogatását, népszerűbb lett ez az itthon még mindig nagyon eldugott sportág?

Hogy tényleg népszerűbb lett-e, azt nehéz megítélni. Azonban az érezhető, hogy sokkal többet foglalkozik velünk a média, mióta olimpiai selejtezős helyet szereztünk. Valószínűleg mindenki érzi, hogy van potenciál a csapatban, az emberek megérezték az „olimpia illatát”, de ez valahol természetes is egy olyan országban, ahol az olimpiai szereplés van legközpontibb helyen.