Wladár nem engedné Tusupot a magyar uszodákba

Annak ellenére, hogy Wladár Sándor maximálisan elismeri Shane Tusup edzői eredményeit, semmiképpen sem megy bele abba, hogy az amerikai edző azokban az uszodákban eddze tanítványait, ahol a magyar szövetség bérel pályákat, ráadásul nem kis pénzekért – írja az SzPress Hírszolgálat.

A MÚSZ elnökével egyetért két világbajnok úszónk – Kapás Boglárka és Milák Kristóf – is.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy Tusup Magyarországon vagy olasz földön, szándékozik újabb versenyzőket toborozni, mivel hogy négynél nem fog megállni, az a napnál is világosabb

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Wladár Sándor.

A MÚSZ elnöke szerint Tusup nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy magyarországon az uszodai vízfelület biztosítása nem elég drága dolog, a pályadíj ugyanis egy órára 4-5000 forint, azonban mivel egy pálya általában nem elég, a hónap végén közel egymilliós számlát kell rendeznie a bérlőnek. Amennyiben ebbe nem szállnak be a szülők, akkor Tusup valószínűleg jobban teszi, ha olasz földön próbálja megvetni a lábát, feltéve, hogy az alkuja üzleti alapon nyugszik-e, vagy sem.

Szilágyi jó befektetés lehet Tusupnak

Az SzPressznek úgy nyilatkozott Wladár, amennyiben viszont a magyar válogatott Szilágyi Liliána csatlakozásának köszönhetően, tehát a kiemelt edzői program támogatottjaként valóban hozzájut 800 ezer – 1 millió forint körüli összeghez, máris van fedezet a kiadások egy részére, de támogatók nélkül így is nehéz lesz valóra váltania a nagy terveit.

Nem kizárt persze, hogy az üzleti világban járatos Tusup tökét kovácsol új tanítványainak nevéből és eredményeiből, még inkább Hosszú Katinka örökbecsű márkaértékéből, viszont mindez együtt sem változtat azon, hogy a magyar edzők semmiképpen sem dolgoznának egy fedél alatt vele.

Wladár Tokióban látná újra az amerikait

Wladár Sándor meglehetősen keményen fogalmazott az amerikai hétvégi megjelenésével kapcsolatban. „Furcsának tartottam, hogy az elmúlt hétvégén a Duna Arénában megrendezett Világkupán Tusup egyszer csak előttem termett, kezet szorított velem, majd sok sikert kívánt nekem.

Ezt eddig se velem, sem a magyar edzőtársaival nem tette meg, ráadásul volt közöttük olyan, akit levegőnek nézett, vagy éppen sértegetett.

Azóta is azon töröm a fejemet, hogy miért éppen most igyekezett kedveskedni. Akkor és ott nem mondhattam el neki, hogy Virth Balázs, Kapás Bogi edzője, Selmeci Attila, a világcsúcstartó Milák Kristóf mestere, hasonlóképpen Magyarovits Zoltán, a fiatal Kós Hubert istápolója szerint sem lenne szerencsés Tusupot a magyar úszók és edzők közelébe engedni. Mert a múltbéli híre, a sokszor elfogadhatatlan viselkedése zavart kelthetne. Ehhez én annyit tennék hozzá, hogy tisztelet ide, nagyrabecsülés oda, jómagam legközelebb csak Tokióban, az olimpián találkoznék vele, hogy fogadhassam az úszóink és az edzőink nevében a gratulációit.” – fejezte be gondolatait az úszószövetség elnöke.