Minden HR-es egy Sherlock Holmes

A HR-esek minden alkalommal utánanéznek az álláshirdetésre jelentkezőknek a közösségi oldalakon, ezért érdemes úgy kialakítani a profilunkat, hogy az pozitív képet fessen rólunk. A legfontosabb az, hogy átjöjjön, az illető tényleg szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. A személyes márkaépítést napjainkban karrierépítésre is lehet használni, ugyanis rengeteget nyom a latba, hogy a (leendő) munkaadó mit lát rólunk az interneten.

A közösségi oldalak rendkívül sok mindent elárulnak rólunk, és manapság erre nemcsak az ismerőseink, hanem a potenciális munkaadók is hatványozottan odafigyelnek. Egy előnytelen profil miatt akár egy állást is elveszíthetünk, de fordított esetben hatalmas előnyre is szert tehetünk a vetélytársakkal szemben.

Csábi Boróka, a Te vagy a brand alapítója felhívta rá a figyelmet, hogy a HR-esek is utánanéznek mindenkinek a közösségi médiában, a Linkedin-profilokat például nagyon alaposan megnézik és az összes információt elolvassák rajta.

Minden apró dolog hozzáadhat egy kicsit ahhoz, milyen képet festünk magunkról. Az álláskeresésnél többnyire ellenőrzik a Facebookot és az Instagramot is, hogy nincs-e az illetőről kompromitáló poszt, szélsőséges nézeteket vall-e, esetleg iszákos-e. Ilyen módon akár hazugságokon is rajtakaphatják. Mindazonáltal az sem jó, ha valaki túl sokat büszkélkedik, mert visszásan hathat

– magyarázta a személyes márkaszakértő.

A legfontosabb mégis az, hogy átjöjjön a profil alapján, a jelentkező tényleg szenvedélyesen szereti, amit csinál.

„A Te vagy a brand képzéseimen mindig megkérem a résztvevőket, tegye fel a kezét, aki egy fontosabb találkozó előtt utánanézett már másoknak. Eddig mindig mindenki feltette a kezét. A kérdésre azért van szükség, mert a legtöbbeknek talán eszébe sem jut, hogy talán őt is lenyomozzák. De ha erre valaki tudatosan épít, akkor profitálhat is belőle” – mondta.

Mint fogalmazott, ezt már a magas körökből érkező ügyfelei is felismerték. Vezérigazgatók is azért építenek személyes márkát, hogy a karrierjüket előrébb vigyék. Ők pontosan tudják, hogy mindenki figyeli a közösségi médiát, és rengeteget számít, mit látnak róluk.

Csábi Boróka azt tanácsolja, hogy akinek fontosa karrierépítés, hozza ezzel összhangba a közösségi média kommunikációját is. Engedje meg, hogy esetleges jövőbeli munkaadói „leinformálhassák” a közösségi médián azzal, hogy tudatosan posztol.

Bátrán töltsük ki teljesen a profilunkat, ne egy virágcsokrot, hanem egy rendes portréfotót mutassunk magunkró., Az interneten ugyanúgy számít az első benyomás, mint a személyes találkozáskor. Ha valaki például kisbetűvel írja a nevét, helytelenül fogalmaz, az igénytelenséget sugároz

– értékelt.

A személyes márkaszakértő kiemelte, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy nemcsak a barátaink látják a bejegyzéseinket, hanem mindenki, aki rákeres a nevünkre. Ezért kétszer is gondoljuk meg, hogy a céljainkra milyen hatással lehet egy adott megosztás.