Nagy terhet rak a járvány az egyszülős családokra

„Ami a családoknak nehéz volt a koronavírus-járvány előtt, az az elmúlt egy évben duplaannyira az lett, különösen az egyszülősöknek” – mondta az Egyszülős Központot működtető alapítvány kuratóriumi elnöke a Figyelőnek.

A nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számító Egyszülős Központ a három évvel ezelőtti megnyitása óta széles körben ismertté vált. Hány család fordult meg azóta önöknél?

2018-tól több mint 14 ezer család vette igénybe hetvennél is több szolgáltatásunk valamelyikét. A centrum egyik specialitása ugyanis éppen az elérhető segítségnyújtási formák széles spektruma. Ezzel kapcsolatban néha meg is kaptam tanácsként, hogy esetleg szűkíteni kellene a választékot, mert ez túl sok, nehezen kezelhető. Én azonban úgy látom, hogy igenis kezelhető, és ha egy egyszülős családnak valamilyen területen segítségre van szüksége, akkor nekünk ott dolgunk van. Egy ilyen família élete rendkívül összetett, az egyszülősség mindenre kihat. Ezért továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy a lehető legtöbb szegmensben próbáljunk meg segíteni.

Miben kérnek a legtöbben segítséget?

Még mindig jogi ügyben jönnek a legtöbben, valamint a gyermekeknek szóló, például táboroztatási programokat, a nyaralási lehetőségeket keresik.

A koronavírus-járvány szinte minden család életében változásokat hozott. Milyen kihívásokkal szembesültek az egyszülősök, és ez hogyan érintette a központot?

Az elmúlt egy évben nagyobb számban kerestek meg minket, mint az első két esztendőben összesen. Ez persze egyrészt az ismertségünknek szól, hiszen egyre többen tudnak rólunk, másrészt a pandémia miatt is jóval többen fordultak hozzánk, mert sok família nagy bajban van. A járvány alatt a korábbiakhoz képest megnőtt azok száma, akik lelki segítségért jöttek. Mert ami egy családnak nehéz volt e krízis előtt, az az elmúlt egy évben duplaannyira az lett.

Különösen az egyébként is küzdelmes élethelyzetben lévő egyszülősök számára, akiken nagyot ütött a válság. Az az állapot ugyanis, hogy ott vagy egyedül, s az iskolás gyerekkel tanulni, a kicsivel játszani kell, közben muszáj dolgozni, a háztartást vezetni, bevásárolni – adott esetben még a nagyszülők részére is –, sok egyedülálló szülőt megroppantott. Emiatt egyre többen keresnek minket azért, hogy közösségre leljenek, még ha az online is, mert jólesik megbeszélni a problémákat.

Emellett adományok gyűjtésével és szétosztásával foglalkozunk. Az eltelt egy esztendőben több mint 11 tonna tartós élelmiszert juttattunk el egyszülős családokhoz, amelyek igen nehéz helyzetben találják magukat például akkor, ha az egyetlen kereső, a szülő elveszíti az állását. Fontos továbbá, hogy a gyerekek online tanulásához 150-nél is több laptopot tudtunk átadni felajánlóinknak köszönhetően. A pandémia nagyon megható tanulsága, hogy amikor baj van, rengeteg a támogató.

Említette, mekkora gond, ha egy egyszülős családban az egyetlen kereső elveszíti a munkáját. Nekik milyen formában tudnak segíteni?

Benne vagyunk egy nemzetközi programban, amely kifejezetten arról szól, hogy a tanácsadás, önéletrajzírás mellett konkrétan a munkahelykeresésben is segítsünk. Ennek megfelelően igyekszünk összekötni a hozzánk forduló álláskeresőket a nyitott pozíciókat hirdető partnercégekkel. Most, a járvány idején ez különösen fontos, mert az egyedülálló szülőknek muszáj dolgozniuk, hiszen ők nem támaszkodhatnak egy másik fizetésre, amelyből ki lehet húzni a munkába állásig. Eddig mintegy 120 ember elhelyezkedésében tudtunk közreműködni.

Milyen szerepet vállal a központ a különböző otthonteremtési és -felújítási programok megismertetésében?

Januárban workshopsorozatot indítottunk az otthonfelújítási támogatás igénybevételéről, mert azt láttuk, hogy nagyon jelentős az érdeklődés. A családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK) pedig már 15 ezernél is több egyszülős família vette igénybe.

A centrum által bevezetett Egyszülős kártya milyen segítséget jelent a családoknak?

Eredetileg a – döntő részben egyébként ingyenes – szolgáltatásaink igénybevételére bocsátottuk ki, azóta viszont már számos partnerünk biztosít kedvezményt vagy ingyenességet az ezt birtokló famíliáknak. Például múzeumok, biztosítók, internetes áruházak, amelyek felismerték, hogy 300 ezer családot szólíthatnak meg, ha elfogadóhelyek lesznek.

Hányan dolgoznak az Egyszülős Központban?

Tizenketten, de van több mint nyolcvan önkéntesünk, akiket nem toboroztunk, hanem maguktól jelentkeztek. Lassan tényleg akkorák vagyunk, mint egy középvállalat.

Mik a jövőbeli terveik, terveznek-e „terjeszkedést”?

Már most is működik Budapesten kívül 11 közösségünk, sőt Erdélyben is van két dinamikusan növekvő klubunk. De nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon legalább minden megyében és Erdély mellett más külhoni területeken szintén legyen egy-egy kisebb központunk, mert az egyszülősöknél az elszigetelődés veszélye létező probléma. És az is jó lenne, ha ezeket a közösségeket valahogyan formalizálni is tudnánk majd.