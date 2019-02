Arcfelismerőt kapott a WhatsApp

Új, biometrikus biztonsági funkciót kapott az egyik legkedveltebb csevegő alkalmazás. A Face ID konkrét időpontra is beállítható.

Nagyszerű frissítést kapott a WhatsApp alkalmazás – igaz, első körben csak az iPhone készülékekre –, így

az üzenetkezelő applikáció mostantól támogatja az Apple Face ID arcfelismerési technológiáját és a Touch ID ujjlenyomat-szkennert is.

Az új biometrikus biztonsági fejlesztés nagyobb védelmet nyújt a telefon tulajdonosa számára, még akkor is, ha maga a telefon már „nyitva” van.

A frissített verzió már az összes iOS felhasználó számára elérhető, ám az androidos felhasználóknak még várniuk kell a fejlesztés frissítésére. A WABetaInfo által a múlt hónapban észlelt legújabb tesztek viszont azt sugallják, hogy az Android-kiadás is úton van.

Ezzel a biometrikus fejlesztéssel a WhatsApp lesz az első csevegő alkalmazás, amely megkapja ezt a védettséget.

Az új funkciót azonban nem kötelező használni, azaz a WhatsApp továbbra is képes lesz válaszolni az üzenetekre és fogadni a hívásokat anélkül, hogy ténylegesen megváltoztatná az app beállításait a Face ID miatt. Lehetőség van további beállításokra is: ha a felhasználó azt szeretné, hogy egy bizonyos időpontban senki ne férjen hozzá üzeneteihez, és a telefonját se tudják felvenni, akkor kiválaszthatja, hogy a funkció mikor aktiválódjon.

Beállíthatjuk, hogy a Touch ID és/vagy a Face ID most azonnal, 15 perc múlva, vagy egy óra múlva legyen aktív.

Ez a biztonsági fejlesztés egy újabb mérföldkő az eddig is meglehetősen kedvelt chat alkalmazás számára, korábban az elsők között büszkélkedhetett az end-to-end–titkosítással, azaz a vállalat szavatolta, hogy a két csevegő beszélgetéseihez nem lehet hozzáférni.

A szakértők szerint telefonunk levédésére azonban még mindig a legbiztonságosabb módszer egy jó erős jelszó, de ez a teória már számos alkalommal megdőlt, amikor politikusok, közéleti személyiségek privát beszélgetéseihez fértek hozzá.

A fejlesztés minden bizonnyal az Instagramra is hamarosan megérkezik, ugyanis Raymond Wong technológiai szakértő nemrégiben felfedezte, hogy ezt az alkalmazást is tudja Face ID-vel használni. Az Instagram – amely csakúgy, mint a WahatsApp a Facebook tulajdonában van – azóta már meg is erősítette Wong sejtésit:

valóban tesztelik már a képmegosztó alkalmazásra is a biometrikus fejlesztéseket.

A Facebook tulajdonosa, Mark Zuckerberg a Messenger, a WhatsApp és az Instagram egyesítését tervezi, és hangsúlyozta, ez leginkább azért lenne hasznos, mert mindhárom alkalmazás végpont-titkosítást (end-to-end) használ. Zuckerberg azt is elmondta, hogy ehhez még rengeteg dolgot kell figyelembe venni és tesztelni, így a három alkalmazás egyesülésének tervei még rendkívül korai szakaszban vannak, a következő évig még biztosan nem várhatunk érdemi változást ezzel kapcsolatban.