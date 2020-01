Ballie szól, ha tele a porszívó

Nagyot gurított a CES-en a Samsung. A Ballie nevű személyi robot fitneszedző és háztartási segéd is lehet, kamerája miatt azonban adatvédelmi problémák merülhetnek fel.

Elképesztő technológiai újdonságot mutatott be a Samsung a Consumer Electronics Show-n (CES). A Ballie nevű – teniszlabdára hasonlító – labda csipogva és gurulva követi tulajdonosát. „A készülék beépített kamerával rendelkezik, így a tulajdonos rögzítheti és tárolhatja a különleges pillanatokat” – mondta a dél-koreai tech óriás szakértője a közönségnek a Las Vegasban rendezett tech show-n.

Egy technológiai elemző szerint a labda gyakorlatilag mindenre képes, egyedül a lépcsőzéssel akadnak gondjai.

Amellett, hogy Ballie a tulajdonosát árnyékként követi, fitneszasszisztensként is funkcionál, sőt segíthet a házimunkában is. Aktiválhatja az intelligens otthoni eszközöket, például a porszívókat vagy szivattyúkat, amikor megállapítja, hogy a szűrők tisztítása szükséges.

A közösségi média máris rárepült az újdonságra, filmben látható robotokkal hasonlítják össze Ballie-t, így például a Csillagok háborújában szereplő BB-8-tel. Simon Bryant, a Futuresource piackutató cég vezetője még ennél is jobb hasonlatot talált, szerinte egy Sphero játék és R2-D2 szerelemgyereke lehetne Ballie – hangja ugyanis megszólalásig hasonlít R2-D2-éra.

Bryant hozzátette: furcsának tartja, hogy a Samsung bevezette Ballie-t – amely hangfelismerési képességgel is rendelkezik –, anélkül, hogy említené a cég hanggal aktiválható virtuális asszisztensét, az okostelefonokba és tévékészülékekbe beépített Bixbyt.

Paul Gagnon, az IHS Markit elemzője viszont

aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a potenciális vásárlók közül vajon mennyien lesznek, akik a biztonsági és adatvédelmi aggályok miatt tétováznak majd a vásárlásnál. A Samsung azonban egy percig sem aggódik, a vállalat szerint ugyanis Ballie tiszteletben tartja az adatvédelmi előírásokat.

Arra a kérdésre, hogy miért pont most jöttek ki egy személyi robottal, a Samsung szóvivője, Benjamin Braun a BBC-nek úgy nyilatkozott: „Kétféle technológia keltette életre Ballie-t. Az egyik a mesterséges intelligencia, a másik pedig az 5G.” Braun hangsúlyozta, hogy ez a két technológia rendkívül nagy hangsúlyt kap a Samsungnál 2020-ban. Előadásán a Samsung más technológiákat is bemutatott, így a derék és a comb körül viselhető mini-exoskeletont, amely edzés közben vagy mozgássérültek számára is használható. A Gems nevű készüléket kifejezetten járásjavító és motiváló rendszernek fejlesztették.