Ezekkel az újításokkal dobja fel a felhasználói élményt az Apple

Számos újítással érkezik az Apple legújabb okosmobilos operációs rendszere, az iOS 15, a forradalmi változások azonban ezúttal elmaradtak.

A héten rendezte meg az Apple idei fejlesztői konferenciáját, a WWDC-t, amelyen az új mobiltelefonokra szánt operációs rendszer, az iOS 15 játszotta a főszerepet. Ehhez méltóan hosszasan sorolták a rendszerrel érkező újdonságokat, azonban az igazán nagy meglepetések és innovációk ezúttal mintha elmaradtak volna.

Persze azért számos olyan funkcióval egészült ki a szoftver, amelynek valószínűleg örülnek majd a felhasználók.

Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős vezető a FaceTime-mal kapcsolatos újítások bemutatásával kezdte a prezentációt, ezúttal a hangzás kapcsán beszélhetett érdekes megoldásokról. Így például arról, hogy az iPhone-tulajdonosok beszélgetés közben még természetesebbnek hallják a másik hangját, térbeli hangzást vezetnek be. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha a képernyő bal oldalán jelenik meg egy ismerős, akkor az ő hangját arról az oldalról hallja majd a felhasználó.

Talán ennél fontosabb és valóban hasznos újítás, hogy kiemelt figyelmet kapott a háttérzajok kiszűrése, erre is van már lehetőség a FaceTime használatával. A közösségi élményt pedig a SharePlay nevű funkció fokozhatja, ami lehetővé teszi, hogy a barátokkal közösen nézzenek videókat a felhasználók. Az iOS 15-ösben megjelenik a Picture-in-Picture, vagyis kép-a-képben funkció, s a videólejátszás akkor is folytatódhat, ha közben az iPhone tulajdonosa mást is csinál a mobilján.

Az Apple lehetőséget ad a külsős fejlesztőknek, hogy ezt a funkciót beépítsék alkalmazásaikba, de már az induláskor több partner, köztük a Disney+, a Hulu, az HBO Max, a TikTok és a Paramount+ támogatja ezt az opciót.

További érdekesség, hogy az iOS 15-össel különböző üzemmódoknak megfelelően lehet alakítani a felhasználói felületet, így például munka üzemmódban csak a munkával kapcsolatos alkalmazások jelennek meg. Nagyon hasznos lehet az Apple által Live Textnek elnevezett újítás, amelynek az a lényege, hogy a kamera bármire ráirányítva felismeri az írott szöveget, szavakat, amelyeket aztán át is lehet másolni bárhova a telefonon.

A tavaly 206 millió iPhone-t eladó Apple a fontosabb alkalmazások közül többnél is érdekes kiegészítéseket vezetett be.

Például tovább bővült a már eddig is elég sokoldalú Wallet funkcionalitása: hitelkártyát, hűségkártyát, de akár szórakoztatóparkokba szóló bérleteket eddig is feltölthettek rá a felhasználók, most már a Hyatt szállodalánc több mint ezer hoteljében virtuális szobakulcsként is működhet. Egy másik érdekesség, hogy az Egyesült Államok néhány államában arra is lehetőség lesz, hogy a jogosítványukat beszkenneljék a Wallet alkalmazásba az iPhone-tulajdonosok, és így igazolják magukat.

Az Apple néhány hete mutatta be eddigi legerősebb iPad Pro táblagépét, most pedig bejelentette az ezekre fejlesztett operációs rendszere legújabb verzióját is.

Az iPadOS 15 platformon szembetűnő változások nem történtek, viszont néhány hasznos finomhangolást elvégeztek. A multitasking esetében például az új ikonok egyszerűbbé teszik a belépést az osztott nézetes üzemmódba, és kialakítottak egy olyan funkciót is, amely megkönnyíti a különböző feladatok közötti váltást. Igazán hasznos eszköz lehet a QuickNote, amellyel jegyzeteket lehet csatolni a weboldalakhoz.

Az iPadOS 15-ösben találkozhatnak majd a felhasználók az iOS 15-ösnél már említett új funkciókkal is, például a térbeli hangzással a FaceTime-hívások esetében.