Kibertámadók blokkolták a belga kormány hálózatát

Kedden kibertámadás érte a belga állam informatikai hálózatát, aminek következtében blokkolódtak a kormány belső és nyilvános weboldalai. Érdekes egybeesés, hogy a támadás körülbelül akkor történt, amikor egy kínai munkatábor ujgur túlélőjének meghallgatása kezdődött volna – írja bitcoinbazis.hu.

A támadás célpontja a Belnet volt, a kormány által finanszírozott internetszolgáltató, amely internetkapcsolatot biztosít a belga kormányzati szervezetek, például a parlament, a különféle oktatási intézmények, a minisztériumok és a helyi kutatóközpontok számára – írja a portál.

A kibertámadás vélhetően több mint kétszáz belga kormányzati szervezet tevékenységére volt hatással.

Még nem tudni, ki indította a támadást, de érdekes egybeesésről számoltak be a belga politikusok.

Apparently, when the Belgian Parliament organizes a debate on the #Uyhgurs in China, it is targeted by a cyberattack that prevents the session…coincidence? 🤔 https://t.co/dzCtSPse2T

— Thomas Renard (@tom_renard) May 4, 2021