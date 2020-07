A Tesla beszáll a koronavírus-vakcina fejlesztésebe

Molekuláris nyomtatókat tervez a Tesla, melyek segíthetnek a koronavírus elleni, a német CureVac által fejlesztett vakcina előállításában – írja a Reuters.

Elon Musk Twitter-oldalán tett bejelentése szerint a CureVac, egy eddig ismeretlen német vállalat mozgatható, automatizált mRNA gyártóegységet készít, amit Musk RNA microgyárnak nevez.

In principle, I think synthetic RNA (and DNA) has amazing potential. This basically makes the solution to many diseases a software problem.

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020