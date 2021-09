Banksy híres-hírhedt, csíkokra szabdalt, önmagát megsemmisítő festménye októberben újra aukcióra kerül a Sotheby’snél, korábbi árának majdnem négyszeresén.

Alig három év telt el azóta, hogy a valódi személyazonosságát máig sikeresen titkoló művész mindenhol címlapra került azzal az akciójával, amikor az egyik képét, amely egy piros léggömböt tartó kislányt ábrázol, a képkeret aljába épített iratmegsemmisítő pillanatokkal az eladást jelző kalapácsütés után elkezdte ledarálni. A jelenlévők végig videóztak a telefonjukkal, a felvételek felkerültek az internetre, és végeláthatatlan vita kezdődött arról, hogy az aukciósház részt vett-e a performance-ban. Banksy ezt határozottan cáfolta, majd átnevezte a festményt Lány léggömbbel címről Love is in the Bin címre. A kép megvásárlója kifizette az 1,4 millió dolláros vételárat, s annak idején a Sotheby’s elárulta, hogy a vevő, egy nő, régi ügyfelük, aki így is igényt tart a képre. Ez mostanáig volt így, mert október 14-én újra kalapács alá kerül az alkotás a New Bond Streeten.

Úgy tűnik, hogy az aprítás – amelyet a ház „a történelem első élőben létrehozott művének” nevezett – nagyon is értéknövelő gesztus volt. A festmény jelenlegi becsértéke 4–6 millió font, ami aktuális árfolyamon 5,5–8,3 millió dollár.

Tehát ha a mű az aukción csak a minimális árat éri el, az még mindig majdnem négyszer annyi lesz, mint az előző ár. Nem rossz hozam egy hároméves befektetésnél.

Fotó: Tristan Fewings

Banksy az aukció után egy Instagram-bejegyzésben ezt írta: „Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem igazi a szétvágás. De. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az aukciósház részt vett benne. Nem.” A Sotheby’s modern és kortárs művészeti részlegének vezetője, Alex Branczik úgy nyilatkozott az esetről, hogy Banksy nem elpusztított egy műalkotást, hanem egy szenzációs gesztussal létrehozott egyet. Mindezt a dadaizmus és Marcel Duchamp nyomdokain haladva.

A Love in the Bint a legújabb szokások szerint az aukciósház körbeutaztatja a világon, hogy a potenciális vevők megtekinthessék élőben. Hongkong, Tajpej, New York után tér majd vissza Londonba az október 14-i aukcióra.