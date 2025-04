Kulisszák mögött: megnyitott a Budapest Park - videó

Elindította új évadát a Budapest Park. A főváros ikonikus koncerthelyszíne minden évben megújul, de úgy tűnik, az idei szintlépés az eddigieknél is összetettebb. Hangban, látványban és színpadképben is jelentős változásokra számíthatnak a vendégek. A kínálat sem marad újdonságok nélkül, hiszen kivételes nemzetközi sztárok érkeznek Magyarországra, és kápráztatják el rajongóikat a Park nagyszínpadán. Fellép például Will Smith, Aurora, Alanis Morissette, valamint a Hurts is.

A Budapest Park sajtómegnyitóján Rimóczi Imre üzemeltetési és művészeti vezető részletesen beszámolt a technikai fejlesztésekről. Kiemelte a fákat díszítő fényinstallációkat, a backstage átalakítását, valamint a nagyszínpad kivetítőinek és hangberendezésének teljes újragondolását.

A megújulás során sok egyeztetést igényelt, hogy a Park mellett épülő vasútvonal ne okozzon problémát a koncerthelyszín számára. Rimóczi Imre gördülékeny együttműködésről számolt be, mindkét fél nagy örömére. A hangszigetelést egy magas, vastag betonfal felhúzásával érték el, amely a későbbiekben is biztosítani tudja a gondtalan szórakozást a Budapest Park vendégeinek.

