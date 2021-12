A Fucsovics Márton elleni párizsi vereséggel ért véget Fabio Fognini 2021-es idénye. A 34 éves olasz teniszező – aki világranglista-helyezése alapján 2012 szeptembere óta a legjobb ötven férfi játékos közé tartozik – nem is bánja, hogy pihenhet, ugyanis a kisebb-nagyobb sérülések mellett a világjárvány kirobbanása óta állandósuló utazási nehézségekből is elege van.

Fotó: AFP

„Egy olasz cég foglalkozik az utazásaim szervezésével, mert nagyon komplikált feladat, időm és kedvem sincs hozzá. Már a koronavírus előtt sem volt könnyű, hiszen senki sem tudja előre, meddig maradunk versenyben, azaz állandóan pakolgatni kell ide-oda a jegyeket. Én ráadásul családos ember vagyok, tehát ha nem a következő tornára repülök, hanem haza, akkor elvárom a cégtől, hogy a délelőtti kiesés után legyen meg a jegyem egy délutáni gépre” – árulta el a VG-nek a San Remo közelében, a Ligur-tenger partján élő Fognini.

Kijelentette, neki kevésbé számít az ár, inkább a kényelmet és a gyorsaságot tartja szem előtt: többnyire business vagy first class helyen utazik, és akár a másfélszeres költséget is vállalja, ha egyenes járattal vagy minimális átszállási idővel repülhet. A sportoló pályafutása során 16,3 millió dollárt, azaz 5 milliárd forintot keresett a pénzdíjakból, és emellett több olasz cég is hosszú évek óta szponzorálja, felesége, Flavia Pennetta pedig 2015-ben US Opent nyert, és 14,2 millió dollárnyi (4,4 milliárd forint) pénzdíjjal vonult vissza. Ennek ellenére azt Fognini is megérzi, hogy nagyot nőttek az utazási kiadásai.

A számlákból látom, hogy sok országba kétszer annyiba kerül a jegy, emellett a módosításért is többet kérnek a társaságok. Sőt, külön biztosítást kell kötnöm ahhoz, hogy ha valamelyik versenyen pozitív lenne a koronavírustesztem, ne bukjam el az olykor hat-hét jegy árát, hiszen a csapatom minden tagjának én fizetem a költségeit. Egy főre leosztva korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy európai odavissza útért akár 3-5 ezer eurót is fizetnem kell, ám ebben a szezonban többször is előfordult. Még mindig nem vagyunk teljesen biztosak abban, milyen szabályok szerint kell majd Melbourne-be utaznunk az Australian Openre. Oda már a pandémia előtt olykor tízezer eurónál is többe került egy jegy, kíváncsi vagyok, mi lesz jövőre…

– mondta Fognini.

Korábban lapunknak Babos Tímea is arról beszélt, hogy elképesztően drága lett a repülőjegy. Nemrég a hamburgi útja egy főre 230 ezer forintba került. Fogninit nemcsak az árak bosszantják, hanem az is, hogy rendszeresen törölnek, módosítanak járatokat.

„Amerikában előfordult, hogy már úton voltunk a repülőtérre, amikor kaptam egy üzenetet, hogy törölték a járatomat, és két átszállással juthatok el oda, ahova indultam. Kényelmes ember vagyok, a csapatom tagjai is azok, ezért nagyon bosszantók ezek a szituációk. Lassan húsz éve vagyok profi, bejártam a világot, találkoztam már nehézségekkel, előfordult, hogy ültem egy ázsiai reptéren, és fogalmam sem volt, miként jutok haza, de a világjárvány alatt jóval gyakoribbá váltak a problémák” – közölte az olasz klasszis. Magángépbérlésben vagy -vásárlásban azonban nem gondolkozik, mint mondja, neki nincs annyi pénze, mint például Roger Federernek.