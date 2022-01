Az uniós szabályozáshoz illeszkedve megjelent három, a hazai közúti fuvarozókat érintő jogszabály, amelyekről a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szakmai szervezet értesítette tagvállalatait. Az első szerint tavaly december 28-tól – kérelemre – a közlekedési hatóság belföldi és nemzetközi fuvarozási engedélyt állít ki annak a magyarországi fuvarcégnek, amely díj ellenében szállít a közúton árut legfeljebb 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel.

A kizárólag 3,5 tonna alatti járművekkel dolgozók is beszerezhetik a fuvarozási engedélyt, ugyanis számukra 2022. február 21-től engedélyköteles a brit reláció, és az uniós szabályok alapján 2022. május 21-től kell közösségi engedéllyel rendelkezniük az unión belüli nemzetközi fuvarjaikhoz. Az új szabályok érintik a belföldön dolgozó kisfurgonosokat is, mivel – szintén 2022. május 21-ig – belföldön ők is engedélykötelezetté válnak. A csak legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű járműveket üzemeltető vállalkozásoknak az engedélyhez szükséges pénzügyi megfelelőség az első jármű után 1800 euró, minden további jármű esetén 900 euró.

Fotó: Kovács Péter / Hajdú-Bihari Napló

2022. február 21-től a kombinált szállítás részét képező kezdeti, végső, valamint kezdeti és végső közúti szállítás kabotázsnak minősül, függetlenül attól, hogy a külföldi fuvarozó unión belüli vagy kívüli. Ezeket a fuvarfeladatokat unión kívüli fuvarozó eddig sem végezhette, hiszen nem jogosította fel rá sem a CEMT, sem bilaterális engedély, de az unión belüli fuvarozók is csak adott feltételek mellett teljesíthetik a megbízásokat. (A CEMT olyan multilaterális engedély, amellyel a CEMT-tagországokban működő fuvarcégek nemzetközi közúti árufuvarozást végezhetnek adott kvótarendszer alapján a CEMT-tagországok között vagy rajtuk keresztül valamely CEMT-tagországban nyilvántartásba vett járművel.) Mivel a kiküldetési szabályok is ekkor élesednek, a meghatározott kötelezettségek elmulasztását bírságolni fogják.

2022. május 21-től a belföldi és nemzetközi forgalomban fuvarozási engedéllyel kell rendelkezniük a kizárólag 3,5 tonna alatti járművekkel díj ellenében szolgáltató vállalkozásoknak. Megszűnik az a mentesség, hogy képzés nélkül (csak vizsgával) szerezhet szakmai irányító képesítést az, aki 2009. december 4. előtt igazoltan, folyamatosan, tíz évig szakirányú szakmai vezetőként dolgozott valamely hazai székhelyű, közúti közlekedési szolgáltató gazdálkodó szervezetnél.

Január 16-án éjfélig lehet jelentkezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium második körös pályázatán az idei multilaterális CEMT-engedélyek elnyerésére, mégpedig elektronikusan, a CEMT pályázati portálján. Az összesen kiadható 1059 engedélyből 6 engedély Euro IV, 205 Euro V és 848 Euro VI biztonsági minősítésű gépjárművel vehető igénybe.