Felpörög az űrverseny: elindult a versenyfutás az első Holdra telepített atomerőműért

Az űrverseny legújabb fejezete az, hogy melyik nagyhatalom lesz az első, mely atomerőművet küld a Hold felszínére. Miközben Oroszország és Kína korábban azt közölték, hogy a 2030-as évek közepére telepítenének reaktort bolygónk kísérőjére, addig az Egyesült Államok ennél is ambiciózusabb célokat fogalmazott meg.

Pár éven belül atomerőmű is lehet a Holdon / Fotó: Science Photo Library via AFP

A NASA akar az első lenni, aki atomerőművet épít a Holdra

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter és a NASA megbízott vezetője egy dokumentumban a fiskális 2030-as év első negyedévét, vagyis 2029 végé tűzte ki célként, szerint az amerikai űrkutatási hivatalnak addigra készen kell állnia arra, hogy egy kis moduláris reaktort a Hold felszínére küldjön. A NASA ideiglenes főnöke szerint erre azért is szükség van, mert aki először juttat atomerőművet a Holdra, az egy olyan zónát hozhat létre az égitest felszínén, ahová mások nem léphetnek be. Ez pedig Duffy szerint az Egyesült Államok Artemis programját is hátrányosan érintené.

Az utasítás szerint

a NASA-nak iparági szereplőkkel is fel kell vennie a kapcsolatot 60 napon belül, és a tervezett erőműnek legalább 100 kW áram termelésére alkalmasnak kell lennie.

Ez a hagyományos erőművekhez képest csekély teljesítmény, úgyhogy a NASA egy mikroreaktort keres, mely nagyjából 80 amerikai háztartás áramigényének megfelelő energiát termel a CNBC szerint.

Azonban egyelőre egyetlen mikroreaktor sem kapott még engedélyt az Egyesült Államokban, pláne nem is épített ilyet még senki a tengerentúlon. Ugyanakkor Duffy félig-meddig nyitott kapukat dönget, hiszen például a brit Rolls Royce tervei között szerepel egy Holdra telepített atomerőmű.

A NASA élén jelenleg nincs a Szenátus által jóváhagyott vezető, miután a korábbi jelölt személyét Donald Trump amerikai elnök visszavonta a SpaceX-vezér Elon Muskkal folytatott vitájában. Duffy nagyratörő tervei némiképp szemben állnak az elnök által javasolt költségvetéssel is, mely jeletősen csökkentené a NASA rendelkezésére álló erőforrásokat.