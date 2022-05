„A megszokott logisztikai megoldásokat felülírták a kiszámíthatatlan fuvardíjakat hevítő, szűkös közúti fuvarozási kapacitások, a vasúti szállításnak a nem tervezhető és indokolatlanul magas vontatási energiadíjakból eredő költségszintje, valamint a háborús szankciók keltette új fuvarozási igények” – válaszolt a VG-nek Márta Gábor, a Rail Cargo Logistics – Hungaria (RCL-HU) ügyvezető igazgatója. Lapunk azt firtatta, milyen példák vannak a közúti-vasúti szállítási együttműködésre most, a magas energiaköltségek és a szankciók miatt módosult fuvaroztatói igények tükrében.

A szakember azt tapasztalta, hogy ebben a helyzetben az árutulajdonosok egyre inkább az igényeikre gyorsan reagáló és rugalmasan teljesítő, komplex szolgáltatásokat keresik, a megváltozott gazdasági környezet pedig kikényszeríti az összetett logisztikai megoldások alkalmazását.

A vasúti árufuvarozás a vontatási energiaár említett, drasztikus emelkedése miatt rendkívül nehéz gazdasági feltételek között kénytelen a megbízásokat teljesíteni.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A megrendelők ezt a helyzetet felismerve növekvő érdeklődést mutatnak az intermodális fuvarozás iránt, mivel ez összekapcsolja a konténerfuvarozás rugalmasságát a vasúti hálózatok stabilitásával és gazdaságosságával. Az RCL-HU ehhez a Rail Cargo Group (RCG) kiterjedt európai irányvonat-hálózatát és saját konténereit tudja rendelkezésre bocsátani az eszközparkjából.

Gyűjtőpont és irányvonat

Márta Gábor példákkal is szolgált: egy ukrajnai élelmiszer-kiskereskedelmi lánc az általa vezetett társaságtól kért ajánlatot az Európai Unióból történő költségkímélő importfuvarozáshoz. Az RCL-HU ajánlata szerint a termékekkel rakott konténereket több ország számos üzeméből kamionok hordják majd fel gyűjtőpontokra, ahonnan a vállalat irányvonatos továbbítást biztosít Ukrajnába. Egy másik esetben az RCG a törökországi Halkaliból a németországi Neuss terminálra a közútinál kedvezőbb áron és szinte azonos menetidővel juttat el konténereket. Erős továbbá az érdeklődés a kíséretlen – daruzható és nem daruzható – félpótkocsik vasúton történő célállomásokra juttatására is. A társaság a pótkocsik fel- és lehordásában több mint száz közúti fuvarozó partnerével dolgozik együtt.

Az RCL-HU nagy forgalmat bonyolító ügyfelek konténereit továbbítja rendszeresen. Egy magyarországi gumiabroncsgyártóval például évente több száz konténernyi áru nemzetközi fuvarozásáról állapodott meg, és számtalan eseti megrendelés vonatkozik a door-to-door, azaz a feladás helyétől a célállomásig terjedő szolgáltatásra is. A közút és a vasút közötti kooperációt erősítő, előremutató kezdeményezésnek nevezte az igazgató, hogy a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a NIT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) együttműködési megállapodást kötött a kombinált fuvarozás fejlesztésére.

Most is mennek ki kamionosok Ukrajnába

A terület másik nagy hazai érdekképviseletének, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkár-helyettese, Árvay Tivadar arra mutatott rá lapunknak, hogy az ukrajnai háború kapcsán természetesen van némi átrendeződés a két szegmens között, hiszen amit a háború előtt közúton hoztak ki Ukrajnából, annak egy része most vasútra kerül. Ám ismeretei szerint ezen az útvonalon sem állt le a közúti fuvarozás, az elmúlt napokban is mentek ki magyar kamionok Ukrajnába, és nyilván később is lesznek, akik vállalják ezt a munkát, amíg nincs közvetlen életveszély.

A két fuvarozási mód versenye szempontjából szerinte nincs jelentősége a Közúti Fuvarozói Árindex tegnap közzétett, a költségek tetemes növekedését tükröző új értékének, hiszen a vasút áteresztőképessége adott, az áru 80 százalékát Magyarországon közúton szállítják. A közút és a vasút közötti együttműködés jellemzően a bejáratott partnerkapcsolatokon alapul.