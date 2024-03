Kényelmes és gyors villamosközlekedést ígér a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az Újbuda–Újpest-villamostengely kialakításával. A projekt előkészítése hamarosan indul, de ennek feltétele a BKK által benyújtott, ezt a tervezési projektelemet is tartalmazó támogatási kérelem jóváhagyása. Ezek az első lépések ahhoz, hogy visszatérhessenek a villamosok a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére – írja közleményében a társaság.

Kevesebb átszállás, gyorsabb utazás / Fotó: BKK

Autóról a villamosra

Ezzel a budapesti villamoshálózatnak egy több évtizede hiányzó szakasza épülhet vissza. A vágányok építése révén a szerelvények Észak-Pesttől egészen Dél-Budáig közlekedhetnek, ami vonzóvá teheti a belvárosi közösségi közlekedést.

A rövidebb menetidőnek és az átszállásmentes kapcsolatoknak köszönhetően akár 8-9 ezer új utas is megjelenhet a közösségi közlekedésben, és több ezer, autóval közlekedő válthat a fenntartható közlekedési módra.

Évente akár száz tonnával kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe Budapesten.

Átszállás nélkül

Az M3-as metró belvárosi szakaszának építésekor a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton futó vágányokat felszámolták, az ott közlekedő villamosok végállomását északon a Lehel (az akkori Élmunkás) téren, délen pedig a Deák Ferenc téren jelölték ki. Így azok, akik például Újpest vagy Angyalföld metrótól távolabbi területei felől szeretnék elérni a belvárost, átszállásra kényszerülnek. Sőt, ha például útjukat Dél-Buda felé folytatnák, akkor többször is meg kell tenniük ezt. A BKK közelmúltban készíttetett ügyfél-elégedettségi felmérései szerint az átszállási kényszer erősen befolyásolja a közösségi közlekedés népszerűségét az időveszteség és a kényelmetlenség miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úti és a Váci úti vágányok visszaépítésével átszállásmentes kapcsolat jöhet létre a főváros egymástól távol eső területei között, az Angyalföld felől villamossal érkezők pedig közvetlenül elérnék a Nagykörutat, az ott közlekedő villamosokat és további közösségi közlekedési eszközöket.

Az egész környék megújulhat

Az érintett közterületek is új külsőt kaphatnak. Újjáéledhetnek a városközpontba bevezető sugárutak, ismét élettel telhetnek meg a centrum felé vezető emblematikus tengelyek – olvasható a közleményben. Megújulhat a leendő villamosvágányok környezete és az útpálya, de a meglévő szakaszok infrastruktúrája is, például akadálymentesíthetik és felújíthatják a megállókat is. Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza, és teljesen átépülhet a Nyugati tér is az Újjáéledő sugárutak programban foglaltak alapján.

A csomópontban a tervek szerint elbontanák a felüljárót,

így kellemesebb, szellősebb városi terület jön létre. Ennek kapcsán a hírről tudósító 24.hu felidézte, a ma is kielégítő állapotú felüljáró kiradírozása hosszú ideje napirenden van, azt már 2001-ben Budapest akkori főépítésze, Schneller István is javasolta. A tér áteresztőkapacitása a közlemény szerint nem csökkenne, a műtárgyon áthaladó forgalom szintben keresztezné a Nagykörutat. A nagy befogadóképességű villamosokkal jóval többen érhetnek majd célba gyorsan és kényelmesen, mint napjainkban. A Nyugati tér nemcsak kereszteződés lenne, hanem városi köztérré is válhat.

Kényelmesebb tömegközlekedést ígér a főváros / Fotó: BKK

A beruházás az társfinanszírozásával, az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program Plusz (IKOP Plusz) terhére készíthető elő.

A BKK úgy kalkulál, hogy a második fél évben, valószínűleg az utolsó negyedévben már meg is köthetik a tervezési szerződést, a kiviteli és a tervdokumentáció kedvező esetben 2027-re készülhet el, ezután írható ki a kivitelezési közbeszerzés – ezt már a terv kapcsán tartott tájékoztató után a 444.hu írta.

Azonban nem kapott választ a beruházás várható költségére vonatkozó kérdésére, mondván, az torzítaná a versenyt, és még tervek sincsenek.

A beruházással 2,3 kilométernyi új villamosvágány épül, hat megállóval. Az új, fonódó villamosvonal 22 kilométer hosszú lesz. A mostani leghosszabb vonal a 41-es villamos a maga 18,5 kilométerével.