Erősítést kapott a tekintélyes vasútvállalat

Janó László a CER Hungary Zrt. új kereskedelmi vezetőjeként 2024. augusztusában csatlakozott a vasút vállalathoz.

Janó László komoly vasúti tapasztalatokkal érkezett/Fotó: CER Hungary

Komoly erősítést kapott a vasúti árufuvarozás

A vasútforgalmi szakközépiskola elvégzését követően a vasúthoz köthető pályafutását jegyvizsgálóként kezdte a MÁV alkalmazásában. Állomási és vonali tartalékosi és oktatótiszti beosztást is betöltött miután állomásfőnök kereskedelmi helyettesi pozícióra kérték fel. Később a MÁV kötelékében váltott munkakört és területi értékesítési szakelőadói munkakörben folytatta munkáját.

A Széchenyi István Egyetemen közlekedésmérnöki,

a Corvinus Egyetemen logisztikai menedzseri végzettséget szerzett,

nemzetközi szállítmányozói végzettséggel is rendelkezik.

Feladattömeget látott el eddig is

Több mint tíz éves árufuvarozási értékesítés után ismét a vasúti fuvarozás gyakorlati lebonyolításának regionális irányítását látta el, ami magában foglalta a Szolnok, Kecskemét, Kiskunfélegyháza Szeged, Kiskunhalas, Baja, Szentes, Hódmezővásárhely, Kiskőrös térségi kiszolgálásokat. Munkaköréhez tartozott többek között a térségi kiszolgálások, technológiák tervezése, szervezése és koordinálása a rendelkezésre álló erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználásával. Kiemelt feladata volt a biztonságos üzemvitel, valamint a szolgáltatás minőségének biztosítása, a rendkívüli helyzetek kezelése, továbbá a szakmai kapcsolattartás a társszakszolgálatokkal, vasútvállalatokkal, az ügyfelekkel és az érdekképviseleti szervezetekkel.

A CER Hungary Zrt-nél ő felel a kereskedelmi csapat irányításért, a kereskedelmi szolgáltatások minőségéért, új, kedvező lehetőségek feltárásáért, a komplex árufuvarozási szolgáltatásokért és az ügyfélelégedettség jelentős növeléséért.

Cégek, figyelem! Így kell fogadni a home office-ból visszatérőket

A CER Cargo csoporthoz tartozó társaság az idén más téren is újított. Honlapja szerint korszerűsítette, energiahatékonyabbá tette központi irodáját. Ez a szőnyegpadlók cseréjét, festést, a régi bútorok újragondolását és újak beszerzését jelentette, hogy kényelmes, modern és tiszta munkaállomás fogadja a home office-ból visszatérő kollégákat. Az iroda fűtése és hűtése energiatakarékos klímákkal optimalizálható, és hatékonyabbá váltak az IT rendszerek is. Az archiváláskor rendezett dokumentumok új raktárba kerültek.