Hatalmas fejlesztési hitelre számíthat a magyar vasút

Újra a vasútra került a magyar közlekedéspolitika egyik fókusza, de ez kétarcú helyzet, mert egyszerre kihívás és lehetőség is - közölte Csepreghy Nándor, és Építési és Közlekedési Minisztérium miniszter-helyettese jelentette ki a tárca vasútfejlesztési terveinek ismertetésekor.

Fókusz kerül a magyar vasút fejlesztésére/Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

A teherszállítás biznisz, a személyszállítás nyűg

Mint a tárca illetékese a V-Híd Magyar Vasút konferencián kifejtette, részben indokoltan van a közlekedés politikai viták kereszttüzében, és kétségtelen, hogy hozzá kell nyúlni a területhez. Ám sokan elfelejtkeznek arról, hogy gyorsforgalmi úthálózatunk viszont olyan ütemben fejlődött, hogy e téren elérte a legfejlettebb nyugati országok szintjét. A hazai kötöttpályás és közúti fejlesztések közötti aszimmetria oka fő oka az, hogy a korábbi évtizedekben minden megyeszékhely saját gyorsforgalmi kapcsolatért lobbizott, a kormány pedig eleget tett ennek az elvárásnak.

A kor szelleme azonban megváltozott elsősorban a környezetvédelmi megfontolások és az üzemanyag drágulása miatt. Az új konszenzus a vasútfejlesztés mellett alakult ki.

Új együttműködésre van szükség az érintettek között, amihez az akarat megvan, a források mixe viszont nem megfelelő, elsősorban az uniós források visszatartása miatt.

A miniszter-helyettes emlékeztetett: egy olyan ország nem szankcionálhatja a közútfejlesztést, amelynek GDP-ja erősen az autógyártáshoz kapcsolódik. Mindazonáltal most a vasútfejlesztésnek kell előtérbe kerülnie.

Érkezhet a hitel

Ám addig is, amíg nem kerülnek nyugvópontra azok a viták a magyar kormány és az uniós vezetők között, amelyek miatt nem érkeznek az uniós források - a pénz visszatartásának fő kárvallottja a vasút -, elkezdődik a tízéves vasútfejlesztési fejlesztési politika a megvalósítása. Az ehhez kapcsolódó 5 pontos közlekedési akciótervet Lázár János miniszter jelentette be augusztusban. (Ez ugyan szélesebb területet ölel át, de vasútfókuszú.) A terv beavatkozásokat és hosszabb távú intézkedéseket is tartalmaz.

Beavatkozásokat és hosszabb távú lépések

Egy 1-1 milliárd eurós program magyar forrásból és az Európai Beruházási Banktól várt hitelből valósulna meg. A kormány már beadta a banknak a hitelkérelmét, hónapokon belül döntés várható. Ez része lesz a teljes, 10 milliárd eurós, átfogó fejlesztésnek, amelynek első szakaszában

közel 2000 kilométer pálya újul meg,

119 kilométeren megszűnnek a lassújelek

és korszerű forgalomirányítást vezetnek be.

Csepreghy Nándor hangsúlyozta: olyan pontokon lesz beavatkozás, amelyeknél az intézkedésektől multiplikátorhatás várható.