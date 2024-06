Napszúrás vagy hőguta: rosszullét a kánikulában - mik a tünetek

Ha valaki rosszul lesz a hőségben, a szakemberek hőleadási zavarról beszélnek, ami a testhőmérséklet hűtésével, normalizálásával megszüntethető. Bárkinél előfordulhat a rosszullét, de a csecsemők, kisgyermekek és az idősek kifejezetten veszélyeztettek. A túl sok koffein- és alkoholfogyasztás is kiválthatja ezt az állapotot. Napszúrásról akkor beszélhetünk, ha órákig a napon tartózkodtunk, és fejfájás és hányinger jelentkezik elsődleges tünetként. Inkább gyerekekre jellemző, de felnőtteket is érintheti a napszúrás. További tünetek: a szédülés, kipirosodhat az arc és forró. A jelenség hátterében az áll, hogy a forróságtól fokozódik a koponyaűri nyomás és begyullad az agyhártya, a nyak megmerevedik. A tünetek sokszor órákkal később jelentkeznek, ha a délelőtt töltöttük a forró napon, akkor délután, vagy estefelé.

Napszúrás enyhébb tünetekkel jár, mint a hőguta / Fotó: Shutterstock

Hogyan kezeljük a napszúrást?

Kisebb gyerekeknél veszélyes lehet az agy gyulladása, így mindenképpen konzultáljunk orvossal. Fektessük le a gyereket, tegyünk a fejére borogatást, igyon elegendő vizet vagy teát, és pihenjen, amíg jól láthatóan jobban nem lesz.

Fáradtság,

szédülés,

fejfájás,

rosszullét,

túlzott izzadás, a bőr sápadttá és nyirkossá válik,

hőkiütések jelentkeznek görcsök a karokban, lábakban,

szapora légzés vagy szívverés,

magas hőmérséklet,

intenzív szomjúság,

gyengeség.

A hőguta súlyosabb állapot

Hőgutát kifejezetten magas hőmérsékleti viszonyok között lehet kapni, ez Magyarországon annyira nem jellemző, de amikor már 40 fokot közelíti a hőmérséklet, előfordulhat. A hőguta tünetei nem órákkal később, hanem azonnal jelentkeznek. Ha valaki súlyosan rosszul lesz a kánikulában, azonnal hívjunk mentőt. A legjellegzetesebb tünet a test átforrósodása, míg a napszúrásnál csak a fej forró. A test hőmérséklete hirtelen megemelkedik, hamar elérheti a 40 fokot is. További tünetek a fejfájás, szédülés, gyors pulzus, gyenge légzés. Azonnali segítségre van szüksége a betegnek, mert a hőguta halált is okozhat. A beteget hűvös helyre kell vinni, stabilan lefektetni, itatni. Ha elvesztette az eszméletet stabil odalfekvésbe kell helyezni, meg kell szabadítani a melegítő ruházattól. Hőguta esetén is hasznos a hideg borogatás, a nyakra, kezekre lábakra.