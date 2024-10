Mit tehet az MNB a zöldátállásért? – 5. rész: Zöldkötvények a környezeti fenntarthatóság szolgálatában

A klímaváltozás, illetve az ellene folyó emberi küzdelem szükségessége ma már elfogadott tény, életünk minden területén egyre fokozottabban jelentkezik a fenntartható fejlődés iránti igény. Így van ez a pénzügyek terén is: a környezettudatos befektetők szeretnének meggyőződni arról, hogy pénzeszközeik fenntartható gazdasági eseményeket mozdítanak elő, és kerülik a környezetkárosító tevékenységek finanszírozását. Mindeközben a vállalatok is egyre komolyabb erőfeszítéseket tesznek zöldimázsuk felépítése és fenntartása érdekében, operatív működésük és pénzügyeik terén egyaránt. A belső vállalati kultúra, az ügyfelek elvárásai és a szabályozási környezet mind-mind ebbe az irányba tereli őket.

Zöldkötvények a környezeti fenntarthatóság szolgálatában / Fotó: Shutterstock

Ezek a fenntarthatósági törekvések a világ vállalati kötvénypiacain is új termékek megjelenéséhez és elterjedéséhez vezetnek. Az egyik legnépszerűbb finanszírozási konstrukció a zöldkötvény, mely már itthon is jól ismert. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében több zöldkötvény-kibocsátás lejegyzésében is részt vett.

2007: az első zöldkötvények megjelenése

A klasszikus vállalati kötvények jellemzője, hogy kibocsátói kötetlenül használhatják fel a bevont forrást. Mivel azonban a pénzügyekben is egyre fontosabbá válik a források környezeti hatások szempontjából transzparens allokációja, a környezettudatos kötvénykibocsátók olyan termékstruktúrákat keresnek, melyekkel egyértelműen demonstrálhatják kötelezettségeik dedikált, zöldfelhasználását. Ehhez rendhagyó kötvénytípusokra van szükség.

Ilyen motivációk által vezérelve bocsátotta ki az első kettő, mai szemmel klasszikusnak tekinthető zöldkötvényét az Európai Beruházási Bank és a Világbank 2007-ben. Az általuk meghatározott konstrukciós jellemzők – különösen 1) a zöld felhasználási célok egyértelmű meghatározása, 2) az elkülönített forráskezelés és 3) a rendszeres jelentéstétel – azóta a zöldkötvénysztenderdek alapköveivé és a termékbe vetett piaci bizalom biztosítékaivá váltak.

A zöldkötvény meghatározó formai elemei

A zöldkötvény a klasszikus értelemben vett kötvények olyan válfaja, melynek kibocsátója vállalja, hogy az értékpapír révén bevont forrásokat meghatározott, a fenntartható fejlődést támogató, környezetbarát befektetés megvalósítására fordítja. Más szóval, a forrásfelhasználás az ismert angol szakkifejezéssel élve, „use of proceeds” elven valósul meg, amelynek része a pénzeszköz megjelölt projektcélnak alárendelt, elkülönített kezelése. Egy adott zöldkötvény termékstruktúrájának kialakításához több, a befektetők által elismert nemzetközi sztenderd is rendelkezésre áll, így például a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) vagy a Climate Bonds Initiative szabványai. Ezek világos irányelveket állítanak fel a kibocsátásokhoz és a jelentéstételhez, ezzel biztosítva a befektetők által elvárt átláthatóságot, valamint a zöldcélra történő felhasználás tényleges megvalósulását. Egy elismert sztenderd alapján kibocsátott zöldkötvény általában jól illeszkedik a fenntarthatóságot szem előtt tartó befektetési alapok stratégiáihoz, ami nagymértékben hozzájárulhat az iránta mutatkozó kereslet növeléséhez. A zöldkötvény-kibocsátásokat, és a sztenderdek megismerését hazánkban az MNB is támogatja ismertető anyaggal.