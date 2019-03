A kilincsek az ajtókba húzódnak

Fejlett elektronikai megoldásokkal javítja a Range Rover a második generációs Evoque terepjáró képességét.

Eddig háromféle karosszériaváltozat közül választhattak a vásárlók, az új Evoque azonban csak ötajtósként létezik. Jórészt azért letisztultabb a forma, mert

a kilincsek menet közben visszahúzódnak az ajtókba, s látványosabb a teljesen LED-es világítás.

Megtartották az eddig is bevált kompakt alapterületet, a 4,37 méteres karosszérián belül azonban több lábteret kapnak a hátul ülők, és a raktér méretét is megnövelték 10 százalékkal, most 591 literes, és a támladöntés után 1383 literre emelkedik. A modernebb műszerfalon érintőképernyővel váltották ki a középkonzolt, és alapfelszereltség a digitális műszeregység. A központi érintőképernyő alapesetben a műszerfalba simul, de meredekebb szögbe is állítható. Egyfelől a menü kezelését könnyíti meg a kevesebb tükröződés, de egyéb fontos szerepe is van ennek a kijelzőnek.

A ClearSight Ground View-nak nevezett kép a kocsi orra előtti terepet mutatja, vagyis

külső segítség nélkül láthatja a sofőr, hol vannak akadályok az autó előtt.

A belső tükör is különleges, hiszen a tükröződő felület kijelzőt rejt, amely a hátrafelé néző 50 fokos látószögű kamera képét jeleníti meg gombnyomásra. Így akkor is lát hátra a sofőr, ha például hárman ülnek mögötte. A kameraalapú megoldás sötétben is többet mutat, mint a hagyományos tükör.

Mindemellett alapfelszereltség a Smart Settings nevű, a használó szokásait megtanuló és azokhoz alkalmazkodó segédrendszer, amelyet a Jaguar E-Pace szabadidő-autónál vezetett be a konszern. A feláras bőrkárpit alternatívájaként rögtön négyféle, újrahasznosított vagy természetes szálakból készített kárpitot kínálnak. A Kvadrat nevű műbőrt, a Miko Dinamica hasított műbőrt, valamint az Eucalyptud és az Ultrafabrics szövetet.

Egy-egy Evoque-hoz akár 33 kilogramm újrahasznosított műanyagot is felhasználnak, a Kvadrat kárpithoz autónként 53 műanyag palackot dolgoznak fel.

A márkától elvárható módon a terepképességeket is fejlesztették, a gázlómélység immár 600 milliméter, ami 100 milliméteres pluszt jelent. A Terrain Response 2 nevű összkerékhajtás üzemmód választó a már ismert négy lehetőség, azaz a komfort, a homok, a fű-kavics-hó és a sár mellett Auto módot is kínál. Az alapmodell kivételével széria a 48 voltos lágy-hibrid hajtás, ami fokozott energia-visszatermelést biztosít és lehetővé teszi, hogy 17 kilométer per órás sebesség alatt fékezéskor leállítsa a belső égésű motort az elektronika.

A piaci bevezetéskor elérhető Ingenium négyhengeres erőforrások háromlépcsős teljesítménnyel választhatók, a dízel 150, 180 vagy 240, a benzines pedig 200, 249 vagy 300 lóerős.

A fronthajtású, hatfokozatú kézi váltós alapkiviteltől eltekintve az összes Evoque kilencfokozatú automatát és összkerékhajtást kap. Várhatóan egy év múlva kerül a szalonokba a hálózatról tölthető hibrid, amely a zöld rendszám használatára is alkalmas lesz. Ennél egy lágy-hibrid 1,5 literes, 200 lóerős és 280 newtonméteres háromhengeres turbómotor hajtja az első kerekeket, míg a hátsókat egy 108 lovas és 260 newtonméteres villanymotor. A hátsó ülések alá kerülő lítiumion-akkumulátor 11,3 kilowattóra kapacitású. A továbbfejlesztett padlólemez alkalmas akkumulátoros-elektromos változat felépítésére is, erről azonban csak később, a piaci igények és lehetőségek felmérése után döntenek.

Ilyen volt az előző verzió A 2008-as LRX tanulmány alapján készülő Evoque-ot 2011 júliusában kezdték gyártani három- és ötajtós karosszériával. A padlólemeztárs Freelanderhez képest 100 kilogrammal csökkentette a tömeget az alumínium motorház- és utastértető, valamint a műanyag csomagtérajtó. Különlegessége a 8 colos érintőképernyő, amely a vezetőnek és az utasnak eltérő képet jelenít meg. A 2012-ben bemutatott tanulmányból csak 2016 nyarán lett sorozatgyártású kabrió, amely semmit sem veszített terepjáró képességéből. A kupé 2017-ben búcsúzott, az ötajtós és a kabrió egészen a modellváltásig választható maradt.

A cikk a Világgazdaság március 5-i számában jelent meg